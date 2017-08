Bắt giám đốc đi ăn trộm rồi trốn truy nã

Theo hồ sơ, đầu tháng 11-2016, Mão (39 tuổi) đang là giám đốc Công ty Đất Cảng (xóm Lạc Thắng, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã chỉ đạo cho công nhân trong Công ty đi đào trụ điện bê tông trên địa bàn thị xã Kỳ Anh về lấy nguyên, vật liệu bên trong đem bán lấy tiền. Sau khi gây án, giám đốc Mão bỏ bê Công ty, trốn khỏi địa phương.



Lê Đức Mão tại cơ quan công an. Ảnh Công an Hà Tĩnh

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Mão.



Sau khi rà soát, truy tìm, trưa 1-8, Phòng PC52, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An bắt được Mão khi đang lẫn trốn tại TP Vinh (Nghệ An).

Hiện Phòng PC52, Công an Hà Tĩnh đã di lý Mão từ TP Vinh về bàn giao cho Cơ quan công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục điều tra, xử lý.