Bắt giam kẻ dùng súng bắn phụ nữ

(PLO)- Ngày 12-2, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Hoàng Việt (32 tuổi, trú xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.