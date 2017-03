Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt trong vụ án Vinnashin

Tin tức từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, ngày 7-7, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng có liên quan bắt được Giang Kim Đạt – đối tượng truy nã đặc biệt (truy nã quốc tế) trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn Dương Vinashin (Vinashinlines).

Giang Kim Đạt sinh năm 1977, quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nguyên Quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Vinashinlines, là đối tượng chính trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Đạt bị khởi tố với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Che giấu tội phạm”.

Vụ án tiêu cực tại Công ty Vận tải Viễn Dương Vinashin được Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố từ tháng 8/2010. Sau đó, nhiều cựu cán bộ, lãnh đạo thuộc Vinashin đã bị đưa ra xét xử với các tội danh “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; "tham ô tài sản"; "chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; "che giấu tội phạm”. Trước đó, nhận thấy có “biến” nên Đạt đã bỏ trốn ra nước ngoài. Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Interpol truy bắt nhưng chưa có kết quả.

Đến ngày 7-7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được Đạt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tham ô, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 19 triệu USD.