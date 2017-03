Bắt kẻ cưỡng hiếp người tình trong khách sạn

Đồng thời, công an đang xem xét, củng cố hồ sơ xử lý Phong về hành vi hiếp dâm.

Theo lời khai của chị LTĐ (24 tuổi, ngụ quận 8), chị từng có thời gian quan hệ tình cảm, sống như vợ chồng với Phong. Kể từ khi chia tay, chị Đ. đã lấy chồng là anh H. (ngụ quận 6). Rạng sáng 13-7, Phong rủ chị Đ. đi nhậu cùng với hai người bạn của Phong là Vương Ngọc T. và Nguyễn Thị DH. Kết thúc chầu nhậu, T. chở Phong, còn chị H. chở chị Đ. về. Trên đường về Phong kêu T. chạy theo Đ. và H. với ý định muốn rủ Đ. vào khách sạn. Tuy nhiên, do chị H. chạy xe quá chậm để cắt đuôi, Phong xuống xe lấy mũ bảo hiểm đánh vào đầu chị H. rồi rút dao đe dọa buộc cả hai phải đi theo đến khách sạn P.Y ở phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân).





Nghi can Phạm Chí Phong. Ảnh: HT

Khi vào thuê phòng, Phong tiếp tục đánh chị Đ. Trước mặt hai người bạn, Phong lột quần áo của chị Đ., vừa đánh chị Đ. vừa “quan hệ”. Khi chị H. ngăn cản thì Phong dọa nên chị H. sợ không dám phản ứng.

Phong còn lấy điện thoại gọi cho chồng chị Đ. thách thức tới khách sạn để “xem tận mắt”. Sau đó Phong lục túi xách của chị Đ. lấy hai cái điện thoại, cùng 400.000 đồng rồi mới ra về.

Chiều cùng ngày, chị Đ. đã đến Công an phường Bình Trị Đông B trình báo. Sau khi tiếp nhận vụ việc từ công an phường, Công an quận Bình Tân đã mời làm việc đối với Phong và T. Phong đã thừa nhận hành vi dùng vũ lực ép chị Đ. và H. vào khách sạn lấy tài sản nhưng không thừa nhận việc hiếp dâm chị Đ.

Hiện Công an quận Bình Tân đã thu giữ được nhiều tang vật mà Phong cướp của chị Đ. cùng những tang vật do chị Đ. cung cấp tố cáo về việc bị Phong hiếp dâm để phục vụ công tác điều tra.

H.TUYẾT