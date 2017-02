Bất ngờ trong vụ bắt nhầm vì nghi bắt cóc

Công an chủ động xin lỗi mới văn minh, chuyên nghiệp Công an thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã thả hai vợ chồng anh Nguyễn Hoài vì xác định là bắt nhầm. Trước đó, vợ chồng anh đã bị nhiều người đánh, lúc sau còn bị công an còng tay đưa về trụ sở. Việc bắt nhầm rõ ràng là sai. Trong nghiệp vụ của mình, công an có quyền còng tay nhằm hạn chế việc chống đối, phản ứng liều lĩnh, tiêu cực của người bị bắt giữ. Tuy nhiên, quá trình thực thi công vụ, công an không tránh khỏi sai sót, nhầm lẫn. Khi phát hiện có sự nhầm lẫn, công an đã nhanh chóng thả người dân. Tuy nhiên, thả ra mà im lặng là chưa đủ. Công an thị trấn Tân Minh cần chủ động xin lỗi, bồi thường thiệt hại (nếu có) cho vợ chồng anh Hoài chứ không cần đợi họ gửi đơn yêu cầu. Đó là hành xử văn minh, chuyên nghiệp, thể hiện thái độ cầu thị của lực lượng công an nhân dân. Gây oan, sai thì phải xin lỗi, bồi thường. Đó là hành xử văn minh cần có của xã hội pháp quyền nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Nếu không xin lỗi, người dân sẽ giảm niềm tin vào lực lượng chấp pháp. Một lời xin lỗi trong trường hợp này là tự tạo uy tín cho mình, thể hiện sự công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. Khi anh làm sai mà anh biết xin lỗi tức là anh đã làm đúng. Việc xin lỗi là phù hợp pháp luật và đạo lý dân tộc. Công an có trách nhiệm bảo vệ trật tự, trị an trên địa bàn mình quản lý. Công việc càng nhiều thì càng dễ có sai sót. Khi đã làm sai thì phải chủ động sửa sai để rút kinh nghiệm cho đội ngũ và cho chính những người làm sai, từ đó cá nhân, cơ quan, tổ chức sẽ hoàn thiện hơn trong việc thực thi công vụ của mình. Luật sư PHẠM CÔNG HÙNG