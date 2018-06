Bất ngờ xử kín vụ nhắn tin nói xấu giám đốc sở

Theo kế hoạch, 8 giờ ngày 14-6, TAND tỉnh Gia Lai xét xử vụ một giám đốc bị truy tố vì vu khống lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh này. Tuy nhiên, trước khi khai mạc phiên tòa, HĐXX yêu cầu lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp mời tất cả người tham dự phiên tòa, bao gồm cả những phóng viên phải ra khỏi phòng xử vì đây là… phiên xử kín.



Dùng 30 SIM rác nhắn tin

Theo cáo trạng, năm 2017, ông Dương Văn Trang (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai) và ông Võ Ngọc Thành (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) có công văn gửi Tổng cục An ninh (Bộ Công an) và công an tỉnh. Theo đó, từ khoảng giữa năm 2016 đến giữa năm 2017, lãnh đạo tỉnh này thường xuyên nhận được tin nhắn nặc danh có nội dung xúc phạm, mạt sát, chỉ trích các quyết sách của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cá nhân chủ chốt của Tỉnh ủy thời điểm đó và của khóa trước.

Tháng 8-2017, ông Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai, có đơn trình báo việc bị người khác xúc phạm, vu khống. Đầu tháng 12-2017, Công an tỉnh Gia Lai khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Hồ Sỹ Nhân, thu giữ nhiều điện thoại và SIM, ông bị bắt khẩn cấp.

Theo kết quả điều tra, ông Nhân khai nhận đã nhắn nhiều tin nhắn với nội dung tố cáo thiếu căn cứ, bịa đặt, vu khống… ông Thành tới các lãnh đạo chủ chốt và trưởng các ban, ngành của tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân là doanh nghiệp Đại Phát (do ông làm giám đốc) làm hồ sơ đề nghị Sở KH&ĐT cấp phép đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Pleiku nhưng nhiều lần bị sở này gây khó để không tham mưu UBND tỉnh cấp phép.



Phiên xử sơ thẩm chỉ có bị cáo, không có bị hại và nhân chứng. Ảnh: LQL

Ông Nhân cho rằng chính ông Thành là người gây khó dễ đối với doanh nghiệp của mình. Do đó, từ cuối năm 2015 đến cuối năm 2017, ông Nhân đã nhiều lần dùng 30 SIM điện thoại không chính chủ rồi tự soạn ra nhiều nội dung bịa đặt không có căn cứ vu khống ông Thành. Đồng thời, ông Nhân còn gửi những nội dung đó đến điện thoại di động của lãnh đạo chủ chốt tỉnh. Thời gian gửi tin nhắn chủ yếu là vào dịp đại hội Đảng, họp HĐND tỉnh để làm mất uy tín của ông Thành.

Ngoài ra, ông Nhân còn nhắn một số tin nhắn có nội dung phản ảnh thiếu căn cứ, vu khống một số công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư và một số cá nhân khác. Hiện CQĐT chưa chứng minh được có sự tham gia của người khác.

Những tin nhắn vu khống ông Thành đã được các cơ quan chức năng có trách nhiệm trả lời và khẳng định những nội dung tố cáo đều không có căn cứ. Từ đó, VKSND tỉnh truy tố ông Nhân về tội vu khống theo điểm đ khoản 2 Điều 156 BLHS 2015 với tình tiết tăng nặng định khung là “đối với người đang thi hành công vụ”.

Xử kín là phù hợp

Trước thông báo xử kín của tòa, chúng tôi đã đến phòng của ông Nguyễn Thanh Hảo, Phó Chánh án phụ trách TAND tỉnh Gia Lai, tìm hiểu nhưng không gặp. Gọi điện thoại thì ông Hảo nói rằng đang cấp cứu ở bệnh viện vì bị huyết áp. Trước đó, lúc 8 giờ 15 phút, một nhà báo gặp trực tiếp ông Hảo ngay tại phòng để hỏi thì ông Hảo trả lời rằng xử kín là theo yêu cầu bằng văn bản của người bị hại.

Đáng chú ý, tại tòa không có bị hại, nhân chứng mà chỉ có bị cáo Nhân cùng luật sư bào chữa. Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhân 12 tháng tù về tội vu khống.

Theo luật sư Vũ Phi Long, nguyên Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM, Điều 25 BLTTHS 2015 quy định: Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai.

Do đó, bị hại là ông Thành có đơn xin xét xử vắng mặt và TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử kín là phù hợp với quy định của pháp luật. Bởi tại phiên tòa có thể có những vấn đề được nêu ra sẽ liên quan đến vấn đề đời tư, danh dự, nhân phẩm của bị hại.