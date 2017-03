Bắt Nguyễn Văn Đài vì 'tuyên truyền chống Nhà nước'

Ngày 16-12, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài (46 tuổi, quê Hưng Yên), hiện trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 - Bộ luật Hình sự.

VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định, lệnh của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.



Nguyễn Văn Đài

Năm 2007, ông Đài và cộng sự là Lê Thị Công Nhân từng bị bắt và bị đưa ra xét xử về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Đài năm năm tù giam, Lê Thị Công Nhân bốn năm tù giam. Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao sau đó tuyên giảm án còn bốn năm tù giam đối với ông Đài và ba năm tù giam đối với bà Nhân về tội danh trên.

Theo các cơ quan chức năng, sau khi ra tù, Nguyễn Văn Đài vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động có tính chất chống phá Nhà nước.