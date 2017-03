Bắt tại trận, đâm chết người tình của vợ

Ngày 18-3, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm vụ án giết người, tuyên phạt Nguyễn Văn Huệ (52 tuổi, ngụ TP.HCM) năm năm tù.

Bị cáo cùng người có nghĩa vụ liên quan là con gái bị cáo có nghĩa vụ cấp dưỡng hằng tháng cho ba người con của nạn nhân mỗi tháng 1.800.000 đồng đến khi trưởng thành.



Bị cáo Nguyễn Văn Huệ

Theo cáo trạng, ngày 19-9-2015, vợ Huệ (giáo viên tại TP.HCM) nói với Huệ về Long An thăm con riêng.

Do nghi ngờ bị vợ “cắm sừng” từ trước nên Huệ lén đi theo và phát hiện vợ mình vào một phòng trọ tại xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An (Long An), đóng kín cửa.

Nhìn vào, Huệ phát hiện vợ mình đang có quan hệ yêu đương với LTN (41 tuổi, ngụ Bến Tre) làm nghề thợ hồ.

Tức giận, Huệ đến tiệm tạp hóa gần đó mua một con dao Thái Lan rồi quay lại, xô cửa phòng trọ đâm ông N.

Ông N. trèo lên mái nhà, còn Huệ chạy ra đường la lớn nhờ gọi báo công an.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông N. đã tử vong do vết thương quá nặng.