Bất thường trong việc bị can từ chối luật sư!

Có nên ghi âm trao đổi giữa LS và bị can? LS Phan Trung Hoài cho biết LS còn gặp khó khăn trong giai đoạn điều tra, chẳng hạn như chỉ được hỏi bị can khi ĐTV đồng ý, không được tư vấn, trao đổi với bị can và tiếp xúc những chứng cứ có trong hồ sơ… Vì thế, LS Hoài đề nghị cho phép LS được quyền hỏi riêng bị can bằng cách không ghi âm cuộc gặp giữa bị can và LS. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, lại có quan điểm ngược lại: “Có người nói rằng bị can có tội nhưng không khai với tòa, VKS và CQĐT mà chỉ nói với LS. Nếu thẳng thắn thì LS cần gì phải ngại ghi âm khi nói với bị can?”. “Hệ thống trại giam rất chặt chẽ, chúng tôi không được mang bất cứ phương tiện gì vào nên không thể có chuyện LS xúi bị can thông cung vì có hệ thống giám sát” - LS Hoài nói.