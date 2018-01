Bẫy chuột ngoài ruộng nếp, lãnh án giết người

Ngoài ra tòa cũng buộc bị cáo có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình bị hại 120 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân mỗi cháu một tháng bằng ½ mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định cho đến khi đủ 18 tuổi.

Theo hồ sơ, do thấy ruộng nếp diện tích 8.000 m2 bị chuột cắn phá, nên ngày 13-10-2017, On lấy dây chì mắc quanh phần đất giáp ranh với đất trồng cây ăn trái của nhà bên cạnh. Sau đó, On đấu nối sợi dây chì đang mắc vào ổ cắm điện trong nhà để diệt chuột, nhưng lại không làm biển báo, không thông báo cho người khác biết.

Khoảng 22 giờ ngày 16-10-2017, On thấy ngoài ruộng của mình có ánh đèn điện chiếu sáng, nhưng không di chuyển. Nghi ngờ có người bị điện giật, On ngắt nguồn điện và đi kiểm tra, thì phát hiện anh Nguyễn Văn Chiệu bị điện giật nằm chết trên bờ ruộng. Sợ bị phát hiện, On liền cuốn dây chì ném bỏ để phi tang, rồi cùng vợ đi đám giỗ.



Bị cáo Võ Văn On



Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, không thấy anh Chiệu đi xiệc cá về nhà, nên mẹ và vợ anh Chịu đi tìm, phát hiện anh Chiệu chết tại đất ruộng của On nên tri hô và đi trình báo Công an xã Phú Thành. Đến rạng sáng ngày 18-10-2017, On đến Công an xã Phú Thành đầu thú.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác, gây đau thương, mất mát cho gia đình của nạn nhân, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, nên cần có mức án nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo, góp phần phòng ngừa chung cho xã hội.Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo tỏ rõ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo được tặng thưởng nhiều bằng khen và giấy khen vì có nhiều thành tích đóng góp trong công tác xã hội, là người già thuộc thành phần nhân dân lao động, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, sau khi phạm tội đã ra đầu thú và đã tác động gia đình bồi thường 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả, nên đã tuyên mức án như trên.