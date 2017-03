Bảy năm vẫn chưa rõ bị cáo phạm tội gì

Công tố viên bỏ ra ngoài khi tòa đang xử Trong quá trình xét xử, có tới hai lần kiểm sát viên (KSV) bỏ ra ngoài phòng xử. Do HĐXX đã hỏi xong, chuyển sang phần tranh luận nhưng vẫn chưa thấy KSV nên chủ tọa phải nhắc thư ký tòa mời KSV vào. Tuy nhiên, vừa ngồi xuống ghế, vị này lại chạy ra sau ghế của chủ tọa trao đổi điều gì đó rồi mới quay lại trình bày lời luận tội. Sau buổi xử, phóng viên hỏi lý do vì sao KSV lại ra ngoài hai lần trong khi phiên tòa đang diễn ra nhưng vị này im lặng. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Quốc Hân (Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội, an ninh và ma túy VKSND tỉnh Bình Phước) cho biết: “Trách nhiệm của KSV lúc này là đang kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố. Nhưng tố tụng cũng không quy định KSV phải ngồi đó liên tục. Không biết KSV trao đổi với chủ tọa nội dung gì nhưng cũng dễ làm người khác phải suy nghĩ”.