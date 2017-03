Bé gái qua nhà nhổ giùm lông vịt bị 'ma men' xâm hại

Ngày 20-3, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Kiều (46 tuổi, ngụ Cần Thơ) chín năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần và danh dự cho người bị hại bằng sáu tháng lương tối thiểu.



Bị cáo Kiều tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20-3. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 7-11-2016, vợ chồng anh TTB và con gái là TTYN (10 tuổi) đến phụ giúp xây nhà cho chị ruột anh B. tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy.

Đến khoảng 10 giờ, cháu N. đến nhà Nguyễn Văn Kiều (đối diện nhà bác gái của N.) thấy vợ Kiều đang nhổ lông vịt trước cửa nên N. đi tới phụ nhổ lông vịt. Khi làm xong, vợ Kiều mang đi bán.

Cháu N. đi vào nhà Kiều, đến chỗ Kiều đang uống rượu ngồi chơi. Một lúc sau, Kiều nảy sinh ý định giao cấu nên dụ dỗ cháu N. đi vào buồng chơi nhưng N. từ chối. Kiều đi vào buồng nằm nghỉ thì cháu N. đứng trước cửa buồng nhìn vào. Kiều dậy, nắm tay cháu N. kéo vào giường. Khi Kiều đang định thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. thì mẹ cháu N. đi tìm con nên bắt quả tang Kiều một tay bịt miệng cháu N., tay còn lại đang kéo quần mình lên.

Mẹ cháu N. liền tri hô, sau đó gia đình cháu N. đã ra công an phường trình báo vụ việc.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 18-1-2017, về y học, Kiều có bệnh lý tâm thần là rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu. Về năng lực, Kiều bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần. Kiều có năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhưng do bệnh lý tâm thần làm hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Bị cáo khai thường uống rượu và hôm xảy ra sự việc bị cáo rất say nên không nhớ lúc đó thấy cháu N. là người lớn hay con nít.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm nhưng do bị cáo đang bị bệnh nên được xét giảm một phần hình phạt nên tòa đã tuyên phạt chín năm tù và buộc bị cáo bồi thường cho cháu N. bằng sáu tháng lương cơ bản do hậu quả chưa xảy ra.