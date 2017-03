Bể kèo vì con bò không chịu chửa

Chi cục Thi hành án (THA) dân sự huyện Châu Thành, Long An cho biết cơ quan này cùng chính quyền địa phương đang vận động ông NVTh (huyện Châu Thành, Long An) tự nguyện THA cho bà LTVPh (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) 11 triệu đồng. Nguồn cơn vụ THA này bắt đầu từ chuyện trước đó bà Ph. mua con bò cái từ ông Th. với lời giao kèo rằng bò đang có chửa. Thế nhưng sự thực thì không phải vậy…

Phối giống bốn lần nàng bò vẫn “điếc”

Bà Ph. trình bày vào khoảng tháng 11-2014, bà có mua của ông Th. một con bò cái với giá 28 triệu đồng. Ông Th. hứa chắc như đinh đóng cột rằng con bò này đang có chửa nhưng khi bà Ph. dắt bò về nhà nuôi và đã phối giống tới bốn lần nhưng bò vẫn cứ “im re”.

Khoảng nửa năm sau, bà Ph. dắt bò từ Tiền Giang lên Long An để trả lại cho ông Th., chủ cũ của nàng bò này. Ông Th. chấp nhận đổi lại con bò cái khác và lại cũng nói là em bò này đang có chửa, đồng thời bà Ph. bù thêm cho ông 2 triệu đồng. Ông Th. hứa nếu bò không có chửa nữa thì ông trả lại 30 triệu đồng, còn bà Ph. trả lại con bò.

Bà Ph. tiếp tục đem nàng bò mới về nuôi với niềm khấp khởi hy vọng. Nhưng cũng giống như nàng bò trước, nàng bò này mãi cũng không thấy có biểu hiện gì. Bà Ph. bèn “mắng vốn” ông Th. và yêu cầu giao bò để được trả lại tiền. Tuy nhiên, lúc này ông Th. không đồng ý.

Hủy kèo và kiện nhau ra tòa

Vào cuối tháng 5-2015, cả hai bên kéo nhau ra ấp (nơi bà Ph. cư trú ở Chợ Gạo, Tiền Giang) nhờ giải quyết giùm. Tại đây, ông Th. đồng ý đổi lại con bò khác có chửa cho bà Ph. trong thời hạn một tháng, nếu không đổi thì ông trả lại 30 triệu đồng. Thế nhưng sau đó ông Th. lại không thực hiện lời hứa.

Tức mình, bà Ph. dẫn con bò từ tỉnh Tiền Giang lên Long An trả lại cho ông Th. Sau đó, ông Th. dẫn bò xuống Tiền Giang trả lại cho bà Ph. kèm giao kết sẽ giao cho bà Ph. một nàng bò tơ khác (giá trị thấp hơn so với con bò cái không có chửa).

Bà Ph. không đồng ý nên tháng 7-2015 bà khởi kiện ông Th. ra TAND huyện Châu Thành, Long An. Bà yêu cầu ông Th. phải trả lại cho bà 30 triệu đồng, còn bà sẽ trả lại con bò. Hoặc là ông Th. bù phần chênh lệch giá giữa bò có chửa và bò không có chửa là 18 triệu đồng. Bà còn yêu cầu ông Th. phải bồi thường tiền cắt cỏ, chăm sóc, tiền rơm cho bò ăn mỗi ngày trong bốn tháng, tổng cộng 3,6 triệu đồng.

Tại tòa, ông Th. nói ông không hề có thỏa thuận bò có chửa hay không, khi bán cả hai bên cũng không làm hợp đồng. “Do con bò ban đầu gieo tinh không đậu nên tôi đã đổi cho con bò mới đã có chửa ba tháng. Qua một tháng, bà Ph. báo với tôi là con bò không có chửa. Bò có hư thai hay không tôi không biết. Tôi chỉ đồng ý nhận lại bò và trả lại cho bà Ph. 20 triệu đồng thôi”.

Thua kiện vì không chứng minh được bò hư thai

Xử sơ thẩm, TAND huyện Châu Thành chấp nhận yêu cầu của bà Ph., tòa buộc ông Th. bồi thường 14,6 triệu đồng, bà Ph. sẽ tiếp tục nuôi con bò. Ông Th. kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Ph. rút yêu cầu bồi thường tiền chăm sóc bò; bị đơn cũng rút yêu cầu kháng cáo.

TAND tỉnh Long An nhận định hai bên có thỏa thuận mua bò cái mang thai ba tháng, giá 30 triệu đồng. Sau 24 ngày nuôi bò, bà Ph. phát hiện con bò đã lên giống (động dục), chứng tỏ bò không có chửa. Bà Ph. yêu cầu ông Th. thay thế bằng con bò khác đang mang thai, có giá trị tương đương. Ông Th. cho rằng khi giao bò cho nguyên đơn thì bò đã mang thai ba tháng, do bà Ph. chăm sóc bò không đúng cách nên bò hư thai nhưng ông Th. lại không có chứng cứ nào chứng minh. Do đó, có đủ cơ sở để xác định bị đơn đã vi phạm hợp đồng mua bán tài sản tại Điều 428, Điều 437, Điều 444 BLDS.

Từ đó, tòa cho rằng giá mua con bò cái là 30 triệu đồng, do bị đơn giao tài sản không đúng chủng loại, chất lượng nên tòa sửa án sơ thẩm, buộc bị đơn bồi thường phần chênh lệch là 11 triệu đồng. Bà Ph. được quyền tiếp tục nuôi bò.

Đợi bán thanh long mới có tiền THA Vừa qua, tôi đã xuống tận nhà ông Th. xác minh tài sản và cũng nhờ chính quyền địa phương vận động, đồng thời thông báo cho ông Th. bằng văn bản để ông ấy tự nguyện nộp tiền phải THA cho bà Ph. Ban đầu, ông ấy không đồng ý vì còn muốn khiếu nại lên tòa cấp cao. Nhưng chúng tôi giải thích là bản án đã có hiệu lực pháp luật thì cơ quan THA phải tổ chức thi hành chứ không thể làm khác được, chừng nào có văn bản của cấp trên yêu cầu tạm dừng, tạm đình chỉ thì chúng tôi mới ngưng. Một tuần sau thì ông Th. tự nguyện mang 5 triệu đồng đến nộp. Con ông ấy nói gia đình đang khó khăn, đợi ba tháng nữa thu hoạch thanh long mới nộp tiếp 6 triệu đồng còn lại và cả lãi suất do chậm THA nữa… Chúng tôi sẽ trao đổi với bà Ph. về hoàn cảnh khó khăn của ông Th., mong bà ấy tạo điều kiện để ông thu hoạch thanh long có tiền rồi sẽ bồi thường. Ông TÔ MINH TÂM, Phó Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự huyện Châu Thành, Long An