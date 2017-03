Bệnh nặng đến đâu thì hoãn đi tù?

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói về vụ đại gia mua dâm Tại hội nghị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết trước khi lên nhận nhiệm vụ mới, ông đã nhận được nhiều chia sẻ, gửi gắm từ các vị nguyên là lãnh đạo của TAND Tối cao. Trong đó có những vụ án vẫn chưa thực sự yên tâm, đặc biệt là án dân sự. Về án hình sự, ông Bình nói tuy có “tương đối nề nếp hơn” nhưng không phải không có vấn đề. “Hôm qua, tôi đã yêu cầu xem xét lại vụ án đại gia mua dâm ở TP Cà Mau. Trong vụ này, VKS truy tố tội mua dâm người chưa thành niên với khung hình phạt 3-3,5 năm tù. Tòa sơ thẩm TP Cà Mau tuyên xử ba năm tù treo” - ông Bình cho biết. Ông Bình nói tiếp: Trong vụ án này, bị cáo lại là đại gia. Báo chí và dư luận đặt ra câu hỏi có phải vì đại gia nên mới được treo? Rồi có bình luận rằng ông này may mắn do đang ở Việt Nam thì mới được treo chứ ở Mỹ thì “mục xương”. “Người ta lại đưa ra vụ án tương tự là có hai cháu yêu nhau nhưng dưới 16 tuổi. Cháu gái lỡ có bầu, còn chàng trai thì phải chịu mức án bốn năm tù. Cháu gái vẫn ở nhà đẻ con và chờ chàng trai về. Bấy giờ người ta mới so sánh. Rõ ràng, những vụ án như thế làm chúng ta băn khoăn và canh cánh nhiều điều về năng lực xét xử. Nguyên nhân vụ việc có thể do áp lực khách quan như công việc gia tăng, biên chế người thì ít... nhưng cũng có nguyên nhân về trách nhiệm, về điều hành” - ông Bình nói. Nhắc đến vụ án oan của “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén, ông Bình cho biết ông vừa cùng đoàn công tác vào làm việc, giải quyết tại Bình Thuận. Vụ việc xảy ra nhiều năm rồi nhưng có rất nhiều việc phải giải quyết. Ông Bình đã phải thốt lên: “Ê chề lắm!”. “Có những việc đã có trong luật nhưng anh em lại đi giở tới giở lui. Giở ra thì nó cũng nằm trong luật hết. Cho nên trách nhiệm của Tòa Tối cao là chỉ đạo quyết liệt vụ việc này” - ông Bình cho hay. Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ tòa Tại hội nghị, bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án TAND TP.HCM, cho hay đội ngũ thẩm phán đang phải chịu áp lực rất lớn về công tác chuyên môn cũng như các áp lực khác nữa. “Vừa rồi có thẩm phán đến trả lại hồ sơ vì liên tục nhận được tin nhắn đe dọa. Thậm chí chúng còn dọa sẽ trả thù bằng việc nhắm vào đứa con đang gửi ở nhà trẻ. Rồi mới đây có thư ký tòa án đi tống đạt giấy tờ thì bị đương sự tấn công. Nguy hiểm như vậy nhưng hiện chưa có cơ chế bảo vệ hay hỗ trợ cán bộ tòa án” - bà Hương nói. Đồng quan điểm, chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi thông tin thêm, những vụ việc như thẩm phán bị giang hồ chạy ép xe té lăn ra đường, cử người theo dõi về đến tận nhà... cũng từng xảy ra tại địa phương này.