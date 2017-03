Bị bắt mới biết bị lừa mất gần 600 triệu đồng

Ngoài ra, tòa còn buộc Lộc và Hà phải bồi thường cho người bị hại tổng cộng số tiền 560 triệu đồng.



Bị cáo Lộc (bìa phải) và Hà tại tòa ngày 28-3. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, khoảng đầu tháng 6-2014, Đặng Minh Tiến bị cơ quan an ninh Công an TP Cần Thơ mời làm việc do có liên quan đến việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trái pháp luật trên địa bàn TP Cần Thơ.

Trong thời gian này, Tiến liên hệ với NNH (ngụ TP.HCM) để nhờ tìm người giúp Tiến không bị khởi tố hình sự. H. liên hệ với Trần Văn Thanh Hà (ngụ phường 3, quận 4, TP.HCM) để nhờ tìm người giúp đỡ. Hà lại liên hệ với Lê Thành Lộc (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) nhờ tìm người giúp.

Hà nói rõ việc vi phạm của Tiến cho Lộc biết nên Lộc nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lộc xin số của Tiến để tự liên lạc.

Chiều 12-6-2014, Lộc gặp Tiến và ngã giá chạy án không bị xử lý về hình sự là 500 triệu đồng. Tiến đồng ý rồi kêu Lộc về nhà nghỉ đưa trước 60 triệu đồng.



Thủ đoạn của Lộc là rủ người bị hại đi nhậu chung với một số quan chức quen biết để tạo niềm tin đang "chạy án" thật nhằm moi tiền của bị hại. Ảnh: N.NAM

Trưa hôm sau, để tạo niềm tin với Tiến, Lộc rủ thêm một số bạn bè là quan chức đến quán nhậu cùng. Nhậu một lúc thì Lộc kêu Tiến ra ngoài và nói dối là đã trao đổi với những quan chức kia rồi, họ đồng ý can thiệp giúp nên Tiến phải chuyển gấp 240 triệu đồng vào tài khoản như đã thỏa thuận. Tiến tưởng thật nên kêu người nhà chuyển số tiền trên vào tài khoản cho Lộc.

Hai tháng sau, Lộc lại gọi điện thoại cho Tiến nói là đã lo xong việc nên yêu cầu Tiến giao nốt 200 triệu đồng. Lúc Lộc nhận số tiền này ở quán cà phê có cả Hà, Lộc nói với Hà đã chạy án cho Tiến hết 350 triệu đồng, còn 150 triệu đồng thì chia cho Hà 70 triệu đồng.

Do không liên lạc được với Lộc nên Tiến gặp Hà để hỏi thăm kết quả Lộc chạy án đến đâu. Hà tuy biết Lộc đã bỏ trốn nhưng vẫn hứa hẹn tìm Lộc và nói dối Tiến sẽ liên hệ người khác lo xong việc giúp…

Tổng cộng, Hà lấy thêm của Tiến 60 triệu đồng. Tuy nhiên, Tiến vẫn bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm như trên. Đến khi bị bắt, Tiến mới biết mình bị Hà, Lộc lừa đảo để lấy 560 triệu đồng.



Hà giới thiệu Lộc cho bị hại, đến khi biết Lộc bỏ trốn vẫn cố giấu và hứa tìm người giúp chạy án cho bị hại... Ảnh: N.NAM

Tại tòa, Tiến khai vì tin tưởng các bị cáo giới thiệu người này, người kia toàn người trong ngành kiểm sát, công an để giúp thoát tội, không bị bắt nên bị hại mới tin tưởng giao số tiền nhiều đến vậy.

Bị cáo Lộc luôn cho rằng mình không giả danh công an, cũng không nói mình làm việc với Bộ Công an để lo cho Tiến. Những "quan chức" mà Lộc rủ đi nhậu nhằm tạo niềm tin cho Tiến không biết việc Lộc làm, tất cả chỉ là lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền…

Theo tòa, hành vi của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm. Các bị cáo lợi dụng sự quen biết với một số quan chức nhằm tạo niềm tin chiếm đoạt tiền của bị hại. Thực tế, các bị cáo chẳng làm gì để chạy án mà lấy tiền tiêu xài cá nhân…

Riêng bị cáo Hà đã khắc phục cho bị hại được 30 triệu đồng, mẹ bị cáo Hà có công với cách mạng nên tòa đã tuyên phạt như trên.