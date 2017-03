Bị bắt oan, đòi bồi thường hơn 1 tỉ đồng

Theo VKSND tỉnh, anh Hà phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, được VKSND huyện Bắc Bình ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can theo khoản 1 Điều 25 BLHS (miễn trách nhiệm hình sự do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa). Tuy nhiên, VKSND tỉnh nhận thấy quyết định đình chỉ chưa có đầy đủ căn cứ nên đã hủy, yêu cầu VKSND huyện Bắc Bình trả hồ sơ cho CQĐT điều tra bổ sung. Hết thời hạn điều tra, CQĐT Công an huyện Bắc Bình đã ra quyết định đình chỉ vụ án, bị can theo điểm b khoản 2 Điều 164 BLTTHS (đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm). Do đó VKSND huyện Bắc Bình không truy tố. Sắp tới VKSND huyện Bắc Bình sẽ xem xét việc bồi thường oan sau khi nhận được đơn yêu cầu của anh Hà.

Trao đổi với PV, anh Hà cho biết đã gửi đơn yêu cầu VKSND huyện Bắc Bình bồi thường tổng cộng hơn 1 tỉ đồng. Cụ thể, anh yêu cầu bồi thường hơn 215 triệu đồng cho 658 ngày bị bắt giam, bồi thường cho 1.117 ngày tại ngoại và thu nhập bị mất do bị thu bằng lái xe nên không thể kiếm việc làm...

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, rạng sáng 16-4-2010, anh Hà lái xe khách từ Phú Yên vào TP.HCM. Đến Km 1.645 quốc lộ 1 (địa phận Bắc Bình), một xe tải chở sắt chạy ngược chiều đụng vào hông xe anh Hà khiến xe anh mất lái, sạt lề, chạy thêm một đoạn ngắn rồi bị lật. Tai nạn xảy ra làm hai hành khách thiệt mạng, một số hành khách khác bị thương.

Dù lỗi phần lớn do xe tải, không xác định được điểm va chạm... nhưng anh Hà vẫn bị khởi tố, bắt tạm giam, truy tố. Vụ án có đến sáu kết luận điều tra, năm cáo trạng nhưng không xét xử được do chứng cứ mâu thuẫn, không thuyết phục. Tháng 6-2014, VKSND huyện Bắc Bình đã ra quyết định đình chỉ điều tra theo khoản 1 Điều 25 BLHS. Vụ việc đã được Pháp Luật TP.HCM phản ánh, sau đó được đưa ra chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh Bình Thuận. Ngày 13-11-2015, anh Hà đã nhận được quyết định đình chỉ điều tra theo điểm b khoản 2 Điều 164 BLTTHS, được trả lại bằng lái xe (đã hết hạn).