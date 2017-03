Bị bắt vì lấy giùm bạn trai một… gói quà

Ngày 10-11, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Tăng Tài Lợi (25 tuổi, ngụ Hậu Giang) hai năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, chiều 8-1, lực lượng công an ma túy kiểm tra tại Công ty Vận tải C. (quận Ninh Kiều) do có nghi vấn liên quan đến ma túy thì phát hiện DTL (bạn gái Lợi) cầm trên tay một gói quà nhỏ có tên và số điện thoại của L. do một người từ TP.HCM gửi.



Bị cáo Lợi tại tòa ngày 10-11. Ảnh: N.NAM

Bị cáo Lợi. Kiểm tra bên trong gói quà có một hộp thuốc đựng túi hạt tinh thể không màu. Qua giám định, hạt không màu có chứa thành phần methaphetamine có trọng lượng gần 2,3 g.

Qua điều tra, Lợi khai ngày 4-1, Lợi điện thoại cho một người tên Toàn ở TP.HCM mua 3 triệu đồng ma túy và được Toàn gửi qua Công ty Vận tải C. từ TP.HCM về Cần Thơ, lấy tên người nhận là bạn gái Lợi.

Ngày 8-1, Lợi nhờ bạn gái đi lấy gói quà giùm thì bị bắt quả tang.

Do bạn gái Lợi không biết gói quà có ma túy, cũng không nghe Lợi nói trong gói quà có ma túy nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.