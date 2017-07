Bị bắt vì ‘quen mùi ăn mãi’

Do bị cáo C. chưa thành niên, sống lang thang không có nơi ở nhất định nên tại phiên tòa còn có sự tham gia của đại diện Hội Phụ nữ Quận 3 và Trợ giúp viên pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho bị cáo. Đại diện Hội Phụ nữ Quận 3 và Trợ giúp viên pháp lý đều đề nghị HĐXX xem xét về hoàn cảnh gia đình của bị cáo khi lượng hình.



Đại diện Hội phụ nữ hỏi thăm bị cáo tại Tòa

Theo hồ sơ, khoảng 15h ngày 8-10-2016, C. đi xe buýt từ Chợ Bến Thành, quận 1 đến đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3.

Khi đến siêu thị Điện Máy Xanh của Công ty Thế Giới Di động, C. xuống xe buýt đi thẳng vào bên trong siêu thị Điện Máy Xanh đến khu vực trưng bày ĐTDĐ cầm ĐTDĐ hiệu Iphone 6 ở quầy trưng bày lên xem.

C. quan sát thấy không có người trông coi nên C. dùng tay mở dây của chuông báo động ra thì thấy chuông không kêu nên mở tiếp dây sạc và lén lấy ĐTDĐ này bỏ vào túi quần rồi bỏ đi ra ngoài cửa. Sau đó, C. đến cửa hàng mua bán ĐTDĐ bán với giá 3.500.000 đồng tiêu xài cá nhân hết.

Ba ngày sau đó (11-10-2016), C. đến cửa hàng Thế giới Di động tại đường Cống Quỳnh để tiếp tục hành vi trộm cắp tài sản thì bị nhân viên cửa hàng thấy C. có biểu hiện nghi vấn nên đã trình báo công an phường đến đưa C. về trụ sở làm rõ và chuyển giao cho Công an quận 3 xử lý và C. đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

HĐ định giá chiếc ĐT Iphone 6 có giá trị 8.500.000 đồng.

Tại phiên tòa, C. thừa nhận hành vi phạm tội đúng như bản cáo trạng mà VKS truy tố.

VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị mức án từ sáu tháng đến chín tháng tù và HĐXX đã tuyên phạt như trên.