Bị bắt vì trộm laptop, ĐTDĐ rồi giữ lại sử dụng

Từ tháng 6-2015, các bị cáo đã gây ra ba vụ trộm tiền, ĐTDĐ, laptop, xe máy tại huyện Long Hồ. tổng giá trị tài sản gần 78 triệu đồng. Ngày 8-7-2015, Công an phường 8 TP Vĩnh Long kiểm tra hành chính phòng trọ của Thảo và Điền thì phát hiện laptop cùng nhiều điện thoại trộm cắp mà hai bị cáo này giữ lại sử dụng. Thảo và Điền không lý giải được nguồn gốc số tài sản trên nên Công an phường 8 đã lập biên bản tạm giữ tang vật. Số tài sản trên trùng khớp với tài sản mà các nạn nhân trình báo với Công an huyện Long Hồ nên Công an phường 8 đã thông báo đến Công an huyện Long Hồ mời Thảo, Điền về làm việc. Tại đây, Thảo và Điền đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và khai ra Hữu Hòa, Đông Hòa cùng Tý (chưa rõ lai lịch).



Bốn bị cáo tại phiên xử. Ảnh: HỒNG NAM

Ngoài ra, Thảo và Điền khai thêm là Hữu Hòa, Đông Hòa còn thực hiện nhiều vụ trộm khác tại các huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, Mang Thít (Vĩnh Long) và TP Sa Đéc (Đồng Tháp). Công an huyện Long Hồ đã có văn bản nghiệp vụ chuyển đến các địa phương trên để xác minh, xử lý.