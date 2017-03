Bị can chết vì nhồi máu cơ tim sao người lại bầm giập?

Theo gia đình bị can, công an có hỗ trợ mua hòm, chăn chiếu để lo mai táng, công an huyện Đắk Mil cũng cử cán bộ xuống thăm hỏi, động viên gia đình.

Ông Lê Văn Đức, cha của Hải, kể: Hải bị giam năm tháng. Ông đã bốn lần vào thăm con vào thứ Năm cuối tháng và lần nào lên thăm cũng thấy Hải khỏe mạnh, bình thường. “Lần thứ năm tôi lên thăm thì cán bộ không cho, bảo là đang điều tra” - ông Đức nói.

Trưa 13-12, ông nhận được tin báo Hải nhập bệnh viện huyện cấp cứu từ một người anh kết nghĩa. Ông chạy lên thì các bác sĩ thông báo đã chuyển Hải lên bệnh viện tỉnh.

“Tôi lên bệnh viện tỉnh, các bác sĩ bảo con tôi bị nhồi máu cơ tim nhưng tôi quan sát thì thấy con tôi bầm giập nhiều chỗ trên cổ, hai bên hông. Tôi gặp con được ba, bốn lần gì đó, tổng cộng khoảng 30 phút. Sau đó bác sĩ bảo rằng hết phương cứu chữa và nói xin chia buồn với gia đình rồi công an kéo tôi ra ngoài, đưa con tôi đi đâu không rõ” - ông Đức kể.

Còn ông Trần Hữu Thái (trú huyện Đắk R’lấp), người đang cấp cứu tại BV Đa khoa Đắk Nông lúc Hải nhập viện, cho biết: Khi ông đang nằm bệnh viện thì nghe tin có người vào cấp cứu, tò mò ông sang xem thì thấy một thanh niên trên người bầm dập hết mặt, chân, tay, ngực nhìn rất thương tâm. Ông hỏi dò thì biết thanh niên này bị tạm giam.

BS Nguyễn Y Đông - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết khi cấp cứu bệnh nhân, dựa trên kết quả xét nghiệm điện tim, điện tâm đồ, bệnh viện đánh giá bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nên điều trị theo hướng này. Bệnh viện chưa thể biết nguyên nhân nhồi máu cơ tim của Hải do không nắm được tiền sử bệnh.

“Thường bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim phải có tiền sử, tuổi tác lớn, có bệnh lý về tim mạch hoặc trước đó có bệnh lý về tim như bị tổn thương, bị TNGT hoặc bị bệnh nhiễm trùng liên quan đến tim mạch. Theo kinh nghiệm, trẻ mà bị nhồi máu cơ tim là rất ít gặp, trong khi bệnh nhân này mới chỉ có 22 tuổi…” - BS Đông cho hay.

Đại tá Lương Ngọc Lếp, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết qua đánh giá ban đầu, Hải bị nhồi máu cơ tim. “Tuy nhiên, vẫn phải chờ kết quả giám định pháp y, xét nghiệm tất cả mẫu vật mới xác định được nguyên nhân chết là gì” - ông nói.