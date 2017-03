Bị can được tại ngoại để chữa bệnh

Theo hồ sơ, bà Tú Anh là em họ, tá túc ở nhà bà Bùi Thị Hồng. Đầu năm 2009, bà Hồng giới thiệu bà Tú Anh với ông H. (cán bộ ngân hàng, chuyên cho vay đáo hạn ngân hàng). Ông H. tin tưởng cho bà Tú Anh vay 400 triệu đồng dù... không nắm rõ tên tuổi người vay, giấy mượn tiền viết rất đơn giản, không ràng buộc hoặc có tài sản thế chấp gì (trong giấy mượn tiền, bà Tú Anh chỉ viết “tôi tên là Bùi Thị Thu, hiện ở 50C Hùng Vương, có mượn của anh NVH 400 triệu đồng”).





Bà Tú Anh được tại ngoại sau hơn 15 tháng bị tạm giam. Ảnh: P.NAM

Sau đó, bà Tú Anh không trả nợ. Ông H. đòi thì bà Tú Anh nói không phải tên là Bùi Thị Thu, chỉ viết giùm giấy mượn tiền cho bà Hồng. Ông H. tố cáo. Tại CQĐT Công an TP Phan Thiết, bà Tú Anh khai bà Hồng nhờ bà viết giấy mượn tiền vì đã vay của ông H. quá nhiều, khó vay thêm. Bà nể nang viết giúp chứ không hề biết đến số tiền trên... Tuy nhiên, bà Hồng phủ nhận nên tháng 8-2014, bà Tú Anh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó hơn năm tháng, CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam bà Hồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (của vợ chồng ông H.). Tháng 12-2014, khi đang thụ án (12 năm tù) tại trại giam, bà Hồng đã gửi thư đến Công an tỉnh Bình Thuận khai báo số tiền 400 triệu đồng trên là do mình vay. Lúc đó bà nợ ông H. quá nhiều, nếu đứng tên mượn thêm sợ không được nên mới nhờ bà Tú Anh viết giấy mượn tiền mang tên Bùi Thị Thu. Bà Hồng cho biết trước đây đổ tội cho bà Tú Anh là do tin tưởng lời hứa của ông H. Lúc bà bị bắt, ông H. cùng một điều tra viên có vào trại giam yêu cầu bà phải khai theo ý ông ta thì sẽ được xóa nợ, bãi nại.

Bà Tú Anh cũng liên tục kêu oan nên TAND TP Phan Thiết từng hai lần phải hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung...