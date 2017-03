Bị can tố VKS ‘ngâm’ hồ sơ không giải quyết

Vụ án này có nhiều vấn đề đáng chú ý như CQĐT khởi tố bà Chiến vì bà chưa trả được nợ, CQĐT gia hạn điều tra hai tháng sau bà Chiến mới được nhận quyết định, điều tra viên gợi ý bà Chiến trả nợ, CQĐT tính cả lãi để xác định số tiền chiếm đoạt... Bà Chiến thì liên tục khiếu nại kêu oan.

Ngày 31-8, CQĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra kết luận điều tra, chuyển hồ sơ yêu cầu VKS tỉnh truy tố bà Chiến về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 140 BLHS. CQĐT kết luận bà Chiến chiếm đoạt hơn 5,2 tỉ đồng của một người khác, trong đó có 2,9 tỉ đồng tiền gốc, còn lại là tiền lãi...





Bà Chiến đang trao đổi với luật sư của mình. Ảnh: H.YẾN

Bà Chiến tiếp tục khiếu nại cho rằng trong kết luận điều tra không đề cập đến quá trình vay mượn, đòi nợ giữa hai bên. Cụ thể, có một giấy xác nhận công nợ ngày 25-4-2012 giữa bà với chủ nợ và các biên bản xác nhận nợ tại Công an phường Tân Xuân. Cạnh đó, trong kết luận điều tra, CQĐT không đưa đầy đủ nội dung kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại Hà Nội. Cụ thể, CQĐT đã bỏ bớt dòng “không đủ cơ sở xác định được nội dung nào hình thành trước hoặc sau”.

Ngoài ra, từ khi hồ sơ vụ án chuyển qua VKS tỉnh, đến nay đã gần bốn tháng trôi qua mà cơ quan này vẫn không có một quyết định tố tụng nào theo luật định. Bà Chiến đã khiếu nại nhưng không được hồi âm. Trong khi đó, theo Điều 166 BLTTHS, với trường hợp của bà Chiến, trong vòng tối đa 60 ngày (đã tính cả thời gian gia hạn), VKS tỉnh phải ra một trong ba quyết định: Truy tố bị can trước tòa bằng bản cáo trạng; trả hồ sơ để điều tra bổ sung; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.