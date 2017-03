Bị cáo ‘đi chúc tết bị quy cướp giật’ được về nhà

TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hùng trong khi chờ tòa lên lịch xét xử.

Theo cáo trạng, chiều 31-1-2014 (mùng 1 tết Giáp Ngọ), bà Hồ Thị Thu Hằng cùng chồng đang đi trên vỉa hè, bất ngờ Hùng từ phía sau vượt lên bên phải bà, dùng tay trái thò vào cổ để giật dây chuyền. Theo phản xạ, bà nghiêng người dùng tay phải chụp dây chuyền để giữ lại. Dây chuyền không bị đứt, không bị giãn.

Hùng được cho là bị bắt quả tang nhưng không có vật chứng, dây chuyền vẫn trên cổ bị hại. Dây chuyền không được đem giám định và đã được trả lại cho bị hại ngay sau đó.

Chứng cứ buộc tội là lời khai của người bị hại, lời khai của các nhân chứng - là chồng và con của bị hại và vết xước trên cổ của bà. Theo người bị hại thì vết xước là do Hùng gây nên. Tuy nhiên, theo Hùng thì Hùng không làm gì gây ra vết xước đó, có thể bà Hằng do phản xạ đề phòng nên đã tự gây nên. Vết xước cũng không được giám định là do ai gây nên…

Hùng kêu oan từ khi bị bắt đến nay. Hùng trình bày rằng do mình quẹo nhầm hẻm, khi quẹo ra do đường hẹp nên va chạm với bà Hằng thành ra bị hiểu nhầm, Hùng hoàn toàn vô can…

Tháng 9-2014, TAND quận Bình Thạnh xử sơ thẩm lần đầu đã kết án Hùng bốn năm sáu tháng tù về tội cướp giật tài sản. Bản án này bị cấp phúc thẩm hủy để điều tra lại vì chưa đủ cơ sở kết tội. Theo tòa, cần thực nghiệm điều tra để xem hành vi mà Hùng bị cáo buộc có phù hợp thực tế hay không, liệu một người vừa chạy xe máy vừa có thể quặt tay trái ra vùng cổ người đi bộ cùng chiều với mình để giật dây chuyền hay không...

TAND quận Bình Thạnh nhiều lần đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần hai nhưng đều phải hoãn do phía người bị hại cáo bệnh không tham gia phiên tòa được.