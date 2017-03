Bị cáo kêu oan, tòa nghị án kéo dài

Do vụ án có tính chất phức tạp và Thi liên tục kêu oan nên HĐXX đã quyết định nghị án kéo dài, đến ngày 17-11 sẽ tuyên án.

Theo cáo trạng, từ tháng 1 đến tháng 11-2014, Thọ và Thi nhiều lần bán ma túy cho người nghiện tại TP Thủ Dầu Một. Thọ thường mua ma túy từ một người không rõ lai lịch với giá từ 2 triệu hoặc 5 triệu mỗi lần rồi phân lẻ bán cho người nghiện. Thi không được Thọ chia tiền lời, chỉ được Thọ lo ăn uống và cho sử dụng ma túy. Ngoài ra, Thi còn giới thiệu người nghiện mua ma túy của Thọ. Trong một lần giao hàng, Thọ và Thi bị bắt quả tang.

Tại CQĐT, Thọ và Thi thừa nhận hành vi phạm tội. Các nhân chứng (những người nghiện mua ma túy) cũng khai mua ma túy trực tiếp từ Thọ hoặc Thi hoặc có lần Thi chở Thọ đến giao hàng. Vì vậy, Thọ và Thi bị khởi tố, truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11-11 vừa qua, lời khai của Thọ và Thi khác với lời khai tại CQĐT.

Cụ thể, Thi kêu oan rằng mình không đi giao ma túy cho Thọ. Có lần Thi chở Thọ đi nhưng Thọ nói đi uống cà phê chứ không nói đi bán ma túy. Thọ cũng khai mình đi bán ma túy bằng xe ôm hoặc taxi. Có lần Thọ bảo Thi chở đi nhưng Thi không biết việc Thọ bán ma túy.

Lời khai của các nhân chứng cũng thay đổi: Tại CQĐT, một nhân chứng tên Hoàng khai có một lần mua ma túy do chính Thi mang đến giao, các lần sau thì Thi chở Thọ đến giao. Tuy nhiên, ra tòa Hoàng lại khai các lần mua ma túy đều là Thọ giao. Có một người đàn ông đi xe máy Wave màu xanh chở Thọ đến, đậu cách nơi giao ma túy khoảng 50 m, Hoàng không nhìn rõ mặt, không biết là ai. Lý giải về việc khai khác so với giai đoạn điều tra, Hoàng nói lúc đó run, sợ bị công an bắt vì có sử dụng ma túy nên khai không đúng sự thật.

Một nhân chứng khác tên Phương khai tại CQĐT là đã mua ma túy của Thọ bốn lần, mỗi lần như vậy thì Thi đi xe máy Sirius màu trắng chở Thọ đến giao hàng. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Phương lại khai mỗi lần mua ma túy thì có một người đàn ông đi xe máy Sirius màu trắng, đội nón bảo hiểm màu đen chở Thọ đến. Do đứng cách xa khoảng 60-70 m và trời tối nên Phương không nhìn rõ mặt người chở.

Đại diện VKS hỏi Phương vì sao lời khai bất nhất, nếu Phương không lý giải được thì có thể bị khởi tố về tội khai báo gian dối. Ngập ngừng một lúc, Phương lại nói: “Nhìn tướng người chở giống Thi”.

Trong khi đó, Thi khai mình có xe máy Sirius màu trắng nhưng không có nón bảo hiểm màu đen. Thi có nón bảo hiểm màu trắng nhưng thường treo trên xe chứ ít khi đội. Đặc biệt, trước khi bị bắt, chiếc xe của Thi có đến hai tháng liền nằm trong tiệm cầm đồ nên không thể có chuyện Thi dùng xe máy Sirius màu trắng chở Thọ đi giao hàng. Thi cũng đề nghị HĐXX làm rõ, xác minh việc này tại tiệm cầm đồ.

Về lý do nhận tội tại CQĐT, Thi cho biết bản thân chỉ học đến lớp 3, không đọc được hết chữ. Cán bộ điều tra kêu Thi ký vào biên bản để đưa đi cai nghiện nên Thi ký. Riêng Thọ không lý giải vì sao thay đổi lời khai, chỉ khẳng định lời khai tại phiên tòa mới đúng sự thật.

Đại diện VKS vẫn cho rằng hai bị cáo có tội, đã mua bán trái phép 22 gói ma túy tổng hợp và đề nghị HĐXX phạt Thọ từ tám năm tù đến chín năm tù, Thi từ bảy năm đến bảy năm sáu tháng tù.

Trước các diễn biến trên, HĐXX đã quyết định nghị án kéo dài để có thêm thời gian cân nhắc.