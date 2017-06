Bị cáo khai dùng tiền bảo kê để ‘chạy chức’

Nhận hối lộ hơn 4 tỉ đồng Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến 2016, bảy cán bộ TTGT TP Cần Thơ gồm Dương Minh Tâm, Đoàn Vũ Duy, Võ Hoàng Anh, Lý Hoàng Minh, Trần Lập Pháp, Nguyễn Trần Lưu, Hồ Công Thiện đã câu kết với Trần Tường An, Nguyễn Văn Cần thỏa thuận với một số doanh nghiệp, cá nhân có ô tô hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa để không bắt hoặc bắt các lỗi nhẹ khi vi phạm giao thông đường bộ. Hằng tháng hoặc từng lần vi phạm, các doanh nghiệp, cá nhân giao nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của họ với số tiền ít nhất là 1 triệu đồng/tháng, nhiều nhất là 28 triệu đồng/tháng. Tổng cộng các bị cáo đã nhận hối lộ hơn 4 tỉ đồng. GIA TUỆ

Nguyên chánh thanh tra phủ nhận Liên quan đến nội dung bị cáo Dương Minh Tâm khai trước tòa là đã đưa 370 triệu đồng cho ông Trương Văn Phúc - nguyên Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ để chạy chức, tối 22-6, trao đổi qua điện thoại với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Phúc đã phủ nhận thông tin này. “Quá trình Công an TP Cần Thơ điều tra vụ án đã có thông tin này và tôi đã trình bày cặn kẽ cũng như đối chất để làm rõ. Tôi đã khẳng định không có và không biết việc này. Trong kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã kết luận, thể hiện việc này” - ông Phúc khẳng định. Cũng theo ông Phúc, quy trình bổ nhiệm cán bộ trong đó có chức danh phó chánh Thanh tra GTVT theo quy định là lấy ý kiến từ cơ sở, sau đó chánh văn phòng Sở GTVT sẽ có tờ trình về nhân sự cho tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc xem xét và người ký quyết định bổ nhiệm là giám đốc Sở. Trong quy trình này chánh thanh tra không thể nào can thiệp hay có quyền quyết định mà đây là đánh giá và thống nhất của tập thể. Việc bổ nhiệm cán bộ từ cấp trưởng, phó phòng trở lên đều có quy định cụ thể.