Bị cáo mời 4 luật sư, chỉ... 1 người có mặt

Ngày 9-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM sau khi hội ý đã quyết định hoãn phiên xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Chi.

Phiên xử trước đó cũng phải hoãn để tạo điều kiện cho bị cáo mời thêm luật sư. Nay HĐXX xét thấy Chi trình bày mời bốn luật sư bào chữa cho mình mà ba luật sư vắng mặt không rõ lý do. Và bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan nên để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo toà đã hoãn phiên xử.

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Chi 12 năm sáu tháng tù về hai tội và buộc bị cáo bồi thường số tiền chiếm dụng cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO).

Theo hồ sơ, trong các ngày 17-4 và 27-4-2010, Công ty TNHH Xây dựng Xanh (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) do Chi làm giám đốc, đã ký các hợp đồng thi công hạng mục hồ phân hủy bùn, thuộc công trình xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Sóc Trăng và thi công tuyến cống thoát nước thuộc hệ thống thoát nước thải TP Sóc Trăng với Công ty WASECO.



Bị cáo Chi tại phiên toà

Đến ngày 7-9-2010, khi Công ty WASECO đã ứng trước cho công ty của Chi 1,7 tỉ đồng thì phát hiện giám đốc Chi đã sử dụng chứng thư bảo lãnh giả đưa cho WASECO.

Dù nhiều lần WASECO yêu cầu Chi giải quyết các nội dung liên quan, tuy nhiên Chi đã không thực hiện, không liên hệ để giải quyết. Công ty WASECO liền báo cơ quan công an. Vào cuộc, công an khởi tố vụ án, bị can, còn Chi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Chi bị truy nã và bị bắt ngày 17-3-2015.

Tại cơ quan điều tra, Chi khai nhận đã thuê người làm giả các chứng thư bảo lãnh. Liên quan tới số tiền tạm ứng của Công ty WASECO, Chi khai rằng đã sử dụng vào mục đích khác. Cáo trạng xác định, trong số 1,7 tỉ đồng tiền mà Chi tạm ứng, khối lượng công việc mà Công ty TNHH Xây dựng Xanh đã thi công chỉ được 978 triệu đồng, Chi đã chiếm đoạt của Công ty WASECO 755 triệu đồng.