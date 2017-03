Bị cáo 'than' nghèo, đã không cướp được còn bị đóng... phạt cao

Bị cáo Lộc giờ tòa nghị án. Ảnh: Hoàng Yến

Lý do bị cáo kháng cáo vì cho rằng đã cướp giật không thành còn bị phạt án nặng và tiền cao không có khả năng đóng.

HĐXX phúc thẩm đồng tình với nhận định của TAND quận 9 bị cáo đã có tiền án chưa được xóa án tích còn tiếp tục phạm tội nên xử phạt nghiêm. Cạnh đó, cần áp dụng hình phạt tiền để thể hiện tính nghiêm minh, răn đe theo quy định của pháp luật.



Đồng phạm của Lộc là bị cáo Đỗ Ngọc Chương cũng bị phạt sáu năm tù và 10 triệu đồng nhưng không kháng cáo.



Theo hồ sơ, sáng 29-6-2015, Chương chạy xe máy đến gặp và rủ Lộc cùng đi cướp giật tài sản. Trưa cùng ngày, Chương chở Lộc đến khu vực Trường ĐH Nông Lâm, phát hiện chị L. đang chạy xe máy trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng.

Cả hai cùng giật và đuổi theo chị L. lên cầu vượt Thủ Đức. Đến khu vực phường Tân Phú, quận 9 thì Lộc áp sát xe để Chương dùng tay giật sợi dây chuyền. Nhưng do dây chuyền vướng vào cổ áo chị L. nên cả hai không chiếm đoạt được. Nạn nhân tri hô, tổ tuần tra công an giao thông đã kịp thời bắt giữ cả hai giao cho công an xử lý. Kết quả định giá xác định sợi dây chuyền của chị L. trị giá 4,6 triệu đồng.