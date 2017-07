‘Bị cáo thấy ở trong trại giam tốt hơn’

Hôm nay (5-7), TAND quận 4 (TP.HCM) đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động tại khuôn viên Công viên Cát, đường Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4 bị cáo Trương Hữu Tuấn (sinh năm 1971) bị VKS truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 BLHS.

Tại phiên xét xử, Tuấn tên gọi khác là “Quẹo” cho rằng ở trong trại giam sức khỏe tốt hơn; vì không phải sử dụng ma túy nên tinh thần tỉnh táo, sức khỏe hồi phục.

Khi HĐXX đặt câu hỏi: tại sao đã từng bị xử phạt về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và cũng từng cai nghiện nhưng vẫn mua ma túy về sử dụng? Bị cáo nghiện hơn 10 năm khai rằng, sử dụng ma túy vì cảm thấy buồn, cô đơn và… trống vắng nên cai rồi vẫn sử dụng lại.

Theo hồ sơ, ngày 22-2-2017, Tuấn đang ở nhà thì một người bạn (không rõ lai lịch) đến đưa cho 1.000.000 đồng nhờ mua ma túy rồi đem đến khách sạn sử dụng chung. Tuấn đồng ý liền tới đường Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4 mua của một người phụ nữ tên Hoa một gói ma túy.

Lúc này, Đội CSĐTTP về ma túy công an quận 4 với công an phường 16, quận 4 phát hiện Tuấn điều khiển xe đạp có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra thu giữ bịch ma túy Tuấn vừa mua và đưa Tuấn về trụ sở Công an.



Bị cáo Trương Hữu Tuấn

Tại phiên xét xử, Tuấn thừa nhận hành vi đúng như bản cáo trạng của VKS đã truy tố.

VKS cho rằng BLHS 2015 quy định tội Tàng trữ trái phép chất ma túy có khung hình phạt nhẹ hơn so với BLHS hiện hành, tuy BLHS 2015 chưa có hiệu lực nhưng theo tinh thần của NQ 109/2015/QH13 và NQ 144/2016/QH13 áp dụng theo hướng có lợi cho bị cáo nên đề nghị xử phạt Tuấn từ 18-24 tháng tù và phạt tiền 5.000.000 đồng.

HĐXX đồng tình với quan điểm của VKS và tuyên phạt bị cáo Tuấn 2 năm tù và phạt 5.000.000 đồng sung quỹ nhà nước.