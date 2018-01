Bị chê hát dở nên đâm chết người

Hôm nay (24-1), TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ án giết người và cố ý gây thương tích đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Điệp (sinh năm 1973 tại Tiền Giang), tuyên y án sơ thẩm.

Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ ngày 23-5-2017, Điệp sau khi đã uống rượu chạy xe đến nhà bạn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang dự đám cưới.

Khi Điệp vào nhà gặp anh C. đang ngồi uống nước, Điệp liền bảo anh C. mở máy hát karaoke thì anh C. bảo: “Chủ nhà cho hát ban ngày, giờ dẹp nghỉ để làm lễ xuất giá, ông hát dở mà đòi hát hoài”. Điệp tức giận lấy một con dao trong túi quần ra đâm vào ngực anh C. rồi bỏ đi.



Bị cáo tại tòa. Ảnh: YẾN CHÂU

Lúc đó, anh C. dùng hai tay ôm ngực và nói với anh A. là bị Điệp đâm. Thấy vậy, anh A. cầm ghế bằng inox lên thì Điệp thấy và nghĩ anh A. lấy ghế đánh mình liền quay lại chửi và dùng dao đâm liên tiếp vào ngực anh A. khiến anh A. té xuống. Sau đó, mọi người đưa anh C. và anh A. đi cấp cứu. Kết quả anh C. bị thương tích 2%, còn anh A. tử vong. Điệp bị bắt giữ giao cho công an.



Xử sơ thẩm hồi tháng 9-2017, TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt bị cáo Điệp 19 năm tù về tội giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS và một năm tù về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 104 BLHS. Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo Điệp phải chấp hành 20 năm tù.

Sau đó, Điệp kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, Điệp vẫn giữ nguyên kháng cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Điệp trình bày các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như bị cáo đã thành khẩn khai báo thể hiện sự ăn năn hối cải; đã khắc phục một phần hậu quả. Bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị cáo đi bán vé số và là lao động chính trong gia đình nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Về phía đại diện VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo, y án sơ thẩm.

HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tiền Giang đã xử đúng người đúng tội, mức hình phạt là phù hợp. Bản thân bị cáo Điệp xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được chứng cứ tình tiết mới để giảm nhẹ, vì vậy HĐXX đồng tình với quan điểm của đại diện VKS bác kháng cáo và y án sơ thẩm.