Bị đâm suýt chết vì liên tục ném chất bẩn đòi nợ

Ngày 25-2, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Vũ Thế Hiếu (42 tuổi, trú Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) 15 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, vợ Hiếu là chị Vũ Thanh Huyền có vay của ông Nguyễn Anh T. 35 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Quá trình vay nợ, chị Huyền đã trả được cho ông T. gần 40 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên đến tháng 7-2014, do kinh tế kiệt quệ, chị này mất khả năng thanh toán nên khất lần món nợ trên.

Để thu hồi tiền vốn, nhiều lần ông T. đến đòi nhưng chị Huyền đều tránh mặt. Thấy vậy, ông T. đã đe dọa, có lần chặn đánh, thậm chí đổ chất bẩn vào cửa nhà con nợ.

Liên tục bị đe dọa và đổ chất bẩn, Hiếu nhiều lần đến công an phường nhờ can thiệp và giúp đỡ nhưng do chưa đòi lại được số tiền gốc đã cho vay, ông T. vẫn tiếp tục cho người quậy phá.



Bị cáo tại tòa.

Bất lực vì không thể giải quyết vấn đề, Hiếu lắp camera để theo dõi, xác định đích danh kẻ đổ chất bẩn vào nhà mình. Sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 1 giờ ngày 20-3-2015, Hiếu gọi vợ dậy trông camera, nếu phát hiện ông T. đổ chất bẩn vào nhà nữa thì gọi điện thoại báo công an phường. Về phần mình, Hiếu mang theo một dùi cui điện cùng với một con dao đứng phục sẵn ở đầu ngõ ra vào.

Đúng như dự đoán, khoảng 1 giờ 30, ông T. chở vợ bằng xe máy đến nhà chị Huyền đòi tiền. Ông T. bảo vợ đứng đợi ở ngoài rồi đi bộ về phía cổng nhà con nợ. Vừa thấy bóng dáng ông T., Hiếu liền lao tới, cầm dùi cui điện gí vào người ông rồi rút con dao trong túi đâm ba nhát vào ngực đối phương. Bị đâm, ông T. vùng dậy chạy ra xe máy có vợ đợi sẵn rồi phóng xe bỏ chạy. Ông T. được vợ đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Tại tòa, trình bày lý do ra tay với nạn nhân, Hiếu khai do quá nhiều ức chế dồn nén, từ ngày vay nợ ông T., cả nhà Hiếu không một ngày nào được yên ổn bởi sự quậy phá của ông T. cùng đám đàn em, thậm chí cận kề tết rồi mà vẫn không được buông tha. Mục đích của Hiếu chỉ muốn dằn mặt ông T. để không bị phá phách nữa nhưng không ngờ sự việc lại diễn ra quá nghiêm trọng.

Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là hết sức côn đồ, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và cải tạo nên HĐXX đã tuyên mức án như trên.