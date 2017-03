Bị đánh chấn thương sọ não, còn bị tội

Chưa rõ ai gây ra thương tích 14% cho nạn nhân Lời khai của ông Hạnh và người làm chứng Bùi Thanh Tình rất bất nhất, không ai trực tiếp thấy bị cáo Quốc đánh người. Ông Hạnh lúc thì nói không nhìn rõ ai đánh, lúc khẳng định người đánh là Quốc. Cơ chế hình thành vết thương rất mâu thuẫn. Dấu vân tay trên đoạn cây vật chứng chưa được giám định, giám định thương tích không xác định rõ vật gì tác động gây ra thương tích 14% của ông Hạnh. Theo những người làm chứng thì khi xảy ra sự việc có đến ba người cầm cây chứ không phải mình Quốc. Tại tòa, Quốc cho rằng Lê Văn Hóa mới là người đánh ông Hạnh. Trong hồ sơ vụ án, Hóa thừa nhận có mặt tại địa điểm đánh nhau, can ngăn sự đánh nhau giữa Quốc và ông Hạnh. Lúc can ngăn, Hóa bị ông Hạnh đạp ngã vào tường nhà nên huơ tay thì trúng vào mặt ông Hạnh rồi bỏ chạy. Luật sư của bị cáo Phạm Anh Quốc Bị khởi tố khi yêu cầu khởi tố bên kia Sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Nông Sơn không khởi tố tôi trước mà mãi đến khi tôi có đơn yêu cầu khởi tố đối với ông Nguyễn Văn Hải thì sau đó họ mới khởi tố tôi. Khi lấy lời khai, tôi bị hăm dọa nếu không rút đơn yêu cầu khởi tố Hải thì sẽ bị bắt giam. Ban đầu Lê Văn Hóa nói với tôi cứ nhận tội thay rồi sẽ lo tiền thuốc thang và “chạy”… nhưng sau đó Hóa bỏ mặc tôi bị oan ức. Bị cáo Phạm Anh Quốc