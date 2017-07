Bị đánh chết vì không trả 5.000 đồng tiền giữ xe

Ngày 26-7, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ giết người xảy ra tại bãi giữ xe của Vũ trường V18 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận TP Cần Thơ vì có liên quan đến Vũ trường V18 – nơi xảy ra nhiều vụ lộn xộn, mất an ninh trật tự và cũng vì án mạng xảy ra chỉ vì 5.000 đồng tiền giữ xe.



Sáu bị cáo tại tòa ngày 26-7. Hàng trên, từ phải qua trái là các bị cáo Đăng, Hiếu, Việt. Ảnh: NN

Sáu bị cáo bị truy tố về tội giết người có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình, gồm: Nguyễn Đình Hữu Đăng (21 tuổi, ngụ Hầu Giang, từng có tiền án về tội cướp tài sản), Hoàng Quốc Việt (24 tuổi, có ba lần bị công an quận Bình Thủy, công an phường An Thới, công an quận Ninh Kiều xử phạt hành chính vì dùng hung khí đánh người), Đoàn Trung Hiếu (26 tuổi, từng bị phạt tù về tội trộm cắp tài sản), Huỳnh Mạnh Cường (31 tuổi), Phạm Duy (22 tuổi) và Dương Tuấn Kiệt (21 tuổi, tất cả cùng ngụ Cần Thơ).

Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại tòa, đại diện gia đình của bị hại Nguyễn Kim Sáng yêu cầu các bị cáo cấp dưỡng nuôi một con của Sáng đến năm 18 tuổi trong tám năm với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Vợ chồng Sáng đã ly hôn nhưng không có bản án hay quyết định của tòa trong hồ sơ vụ án. Con của Sáng cũng không có giấy khai sinh kèm theo. Do đó, tòa đã quyết định tạm dừng phiên tòa để người nhà của bị hại Nguyễn Kim Sáng bổ sung bản án ly hôn từ Lai Châu gửi vào và bổ sung giấy khai sinh một người con của Sáng vào chiều 26-7.

Dự kiến ngày mai (27-7), tòa sẽ tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 7-12-2016, Nguyễn Kim Sáng cùng bảy người khác đến vũ trường V18 uống rượu. Đến 1 giờ sáng hôm sau, Sáng bỏ đi đến bãi giữ xe định lấy xe về thì gặp Đăng là nhân viên giữ xe yêu cầu Sáng trả 5.000 đồng tiền giữ xe. Sáng chửi thề và hai bên xảy ra cự cãi, đánh nhau.

Đăng lượm miếng ván đánh Sáng thì được mọi người can ngăn. Sáng bỏ lên vũ trường thông báo mình bị đánh rồi xuống lại bãi giữ xe. Bốn người bạn của Đăng cùng theo xuống. Cùng lúc, Cường, Duy, Kiệt nghe nói có đánh nhau nên cũng đi đến bãi giữ xe.

Hai bên xảy ra ẩu đả. Sáng bị đánh gục xuống bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu nhưng đến 2g30 ngày 13-12-2016 thì tử vong.

Kết luận giám định cho thấy, Sáng chết do dập não và xuất huyết não, sau chấn thương sọ não nặng do vật tày gây ra.