Bị đánh tét đầu nhưng công an không khởi tố

Ông Nguyễn Việt Hùng, ngụ xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An trình bày ông là nạn nhân của vụ cố ý gây thương tích nhưng cơ quan tố tụng không khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra dù ông đã nhiều lần khiếu nại.

Bị đánh tét đầu, gãy ngón tay

Ông Hùng kể ông và gia đình ông PVH ở gần nhà trước đây có cự cãi nhau về việc gắn đường ống nước thải. Khuya 9-6-2014, ông H. và hai người con trai mỗi người cầm một cây sắt hành hung ông khi ông đang ngồi uống bia với hai người khách (ông Hùng bán đồ nhậu trên vỉa hè quốc lộ 1). Bị đánh, ông Hùng tháo chạy nhưng được khoảng 300 m thì bị cha con ông H. đuổi kịp đánh ông thương tích khắp người.

“Đúng lúc đó, Công an xã Long Hiệp đi tuần tra ngang qua. Công an khống chế đưa cha con ông H. về trụ sở UBND xã Long Hiệp và thu giữ ba thanh sắt. Còn tôi thì được người nhà đưa đi cấp cứu ở BV Chợ Rẫy, TP.HCM” - ông Hùng kể.

Theo giấy chứng nhận của bệnh viện sau khi xuất viện thì ông Hùng bị chấn thương đỉnh trái đầu 3 cm (đã khâu), sưng cẳng tay trái, gãy xương đốt gần ngón V tay phải (nẹp bột cố định), chấn thương cột sống lưng, ù tai trái sau chấn thương.

Ba ngày sau, Công an xã Long Hiệp mời ông Hùng lên lấy lời khai và ông đã khai rõ diễn biến sự việc đúng như những gì đã xảy ra. Sau đó, ông Hùng nhiều lần yêu cầu xử lý hình sự cha con ông H. Tuy nhiên, phải hơn hai tháng sau hồ sơ vụ việc mới được chuyển lên Công an huyện Bến Lức.





Ông Nguyễn Việt Hùng tại nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.TÙNG

Công an nói không có cơ sở khởi tố vụ án

Ngày 21-8-2014, Công an huyện Bến Lức đã ra quyết định trưng cầu giám định tại Trung tâm pháp y - Sở Y tế tỉnh Long An. Ban đầu, kết luận giám định cho biết tỉ lệ thương tích của ông Hùng là 2%. Ông Hùng khiếu nại vì cho rằng kết luận giám định không khách quan. Ngày 10-9-2015, công an huyện trưng cầu giám định lại. Lần này tỉ lệ thương tích của ông Hùng được ghi nhận là 8%.

Ông Hùng yêu cầu cơ quan công an khởi tố cha con ông H. về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 104 BLHS, bởi dù tỉ lệ thương tật của ông dưới 11% nhưng cha con ông H. đã dùng cây sắt là hung khí nguy hiểm gây án.

Tuy vậy, mãi đến ngày 13-1-2016 Công an huyện Bến Lức mới ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự với lý do: Không xác định được thương tích của ông Hùng là do ai đánh và đánh bằng hung khí gì (có phải là hung khí nguy hiểm hay không); không xác định được ông Hùng bị đánh trúng vị trí nào và không loại trừ thương tích đó là do bị té hoặc do vợ ông dùng dao quơ trúng. Vì thế chưa đủ cơ sở xác định cha con ông H. có hành vi dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho ông Hùng hay không nên không khởi tố vụ án.

Ông Hùng khiếu nại thông báo này nhưng công an huyện bác.

“Có đánh nhau nhưng không rõ ai đánh ông Hùng”

Ông khiếu nại đến VKSND huyện. Ngày 9-5 vừa qua, VKSND huyện Bến Lức tổ chức buổi đối thoại với ông.

Tại buổi đối thoại, ông Hùng đề nghị cơ quan tố tụng làm rõ nhiều điểm. Cụ thể, lúc xảy ra sự việc công an xã có mặt khống chế và thu giữ ba thanh sắt thì sao lại không xác định được ai đánh và đánh bằng hung khí gì? Cơ quan điều tra không cung cấp cho ông kết luận giám định pháp y để ông biết tỉ lệ thương tật chính xác và mô tả cơ chế hình thành vết thương, trong khi công an trả lời là: “không loại trừ do té hay vợ ông dùng dao chặt đá quơ trúng”? Chính cơ quan điều tra phải làm rõ các vết thương trên người ông là do ai gây ra chứ không thể nói như trên được. Ngoài ra, ông Hùng đề nghị xem xét lại lời khai của hai nhân chứng cùng ngồi uống bia với ông…

Đại diện CQĐT công an huyện cho rằng vụ việc đánh nhau là có thật, cả hai bên có thương tích. Công an huyện đã xác minh, điều tra, làm hết chức trách nhiệm vụ nhưng không xác định được ai đánh ông Hùng và bằng hung khí gì. Bản kết luận giám định là tài liệu mật nên không thể cung cấp như ông Hùng yêu cầu, chỉ cung cấp được thông báo kết quả giám định.

Đại diện VKSND huyện cũng đồng tình với ý kiến của công an và kết luận việc công an không khởi tố vụ án là đúng…

Để tìm hiểu rõ hơn vụ việc, PV đã đến trụ sở liên hệ với ông Nguyễn Quốc Thới, Viện trưởng VKSND huyện Bến Lức, Long An. Thông qua cấp dưới, ông Thới cho rằng vụ việc đang được VKSND tỉnh xem xét giải quyết do có khiếu nại của ông Hùng nên ông không bàn luận gì thêm.

PV cũng đã liên hệ với đại diện CQĐT công an huyện nhưng cũng không gặp được người có trách nhiệm vì nơi này cho biết lãnh đạo bận họp.