Bị đánh tử vong chỉ vì câu nói 'anh thích con dao nào'

Ngày 12-7, TAND tỉnh Nghệ An xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của bị cáo, chấp nhận đơn kháng cáo của gia đình bị hại, phạt Vi Văn Thân 6 năm tù, tăng hình phạt bị cáo Vi Văn Dậu (em trai Thân) từ 5 năm 6 tháng tù lên 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, HĐXX cũng buộc hai anh em Thân và Dậu bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 143 triệu đồng (tăng hơn 10 triệu đồng so với sơ thẩm) và cấp dưỡng nuôi hai con của bị hại mỗi tháng 600 ngàn đồng cho đến khi các cháu 18 tuổi, cấp dưỡng nuôi bố của bị hại mỗi tháng 400 ngàn đồng cho đến khi ông qua đời.



Hai anh em ruột Vi Văn Thân và Vi Văn Dậu lĩnh 12 năm tù.

Theo hồ sơ, anh Lương Văn Vọng (40 tuổi) ở gần nhà Thân (bản Lủng xã Tam Thái, huyện Tương Dương, Nghệ An) và thường uống rượu với nhau.

Chiều 16-8-2016, anh Vọng mang hai con dao đi qua nhà Thân hỏi "Anh thích con dao nào, dao to hay dao nhỏ".

Thân sợ anh Vọng chém nên chạy vào trong nhà. Thấy vậy, vợ của Thân và một số người chạy ra can ngăn thì anh Vọng cầm dao về.

Thân gọi điện nói với hai em trai là Vi Văn Diệu và Dậu là "có người muốn chém giết anh". Diệu với Dậu liền đến nhà anh trai.

Khi đó, vợ chồng anh Vọng trở lại nhà Thân. Anh Diệu hỏi anh Vọng: "Tại sao đòi chém anh Thân". Anh Vọng trả lời "tôi không làm gì anh cả, chỉ đùa thôi".

Thân nghe vậy thì nói "đừng có nói dối nữa". Anh Vọng và Thân cãi nhau...

Sau đó, hai anh em Dậu và Thân đánh anh Vọng ngã đập đầu xuống đất bị chấn thương sọ não. Anh Vọng được đưa đi BV cấp cứu nhưng do bị vỡ hộp sọ đã tử vong vào đêm hôm sau.

Dẫn giải bị cáo Vi Văn Dậu về trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Ngày 19-4, TAND huyện Tương Dương xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Thân 6 năm tù, Dậu năm 5 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Về dân sự, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên buộc Thân và Dậu bồi thường cho gia đình bị hại 133 triệu đồng và buộc các bị cáo trợ cấp nuôi dưỡng cho hai con của bị hại mỗi tháng 400 ngàn đồng cho đến khi các cháu 18 tuổi, và cấp dưỡng nuôi bố của bị hại mỗi tháng 400 ngàn đồng.



Bị cáo Vi Văn Thân.

Sau đó, Thân và Dậu kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về kiếm tiền bồi thường cho gia đình bị hại. Đồng thời chị Lô Thị Lương (vợ anh Vọng) kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với hai bị cáo và tăng bồi thường dân sự.



Tại phiên tòa, vợ anh Vọng cho rằng hai anh em Thân và Dậu có bóp cổ anh Vọng và cố tình sát hại anh Vọng đến chết. Tuy nhiên đại diện VKSND tỉnh Nghệ An cho rằng, qua khám nghiệm tử thi và kết quả giám định của phòng Kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An cho thấy, trên cổ anh Vọng không có dấu vết và anh tử vong là do ngã đập đầu xuống vật cứng khiến vỡ xương hộp sọ.