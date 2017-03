Bị đơn bỏ trốn, còn người liên quan

Tòa sơ thẩm xử vậy là sai Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 168 BLTTDS, tòa án trả lại đơn khởi kiện nếu người khởi kiện “chưa có đủ điều kiện khởi kiện”. Điều 8 Nghị quyết số 05/2012 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn: Chưa có đủ điều kiện khởi kiện là trường hợp các đương sự có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định về các điều kiện để khởi kiện (kể cả quy định về hình thức, nội dung đơn kiện) nhưng đương sự đã khởi kiện khi còn thiếu một trong các điều kiện đó. Trong vụ việc nói trên, do bà A. đã bỏ trốn khỏi địa phương trước khi phía vợ chồng ông H. nộp đơn khởi kiện nên phía ông H. không cung cấp được địa chỉ nơi cư trú của bà A. Do nghĩa vụ cung cấp địa chỉ của bị đơn là của đương sự nên việc khởi kiện của vợ chồng ông H. thuộc trường hợp “chưa đủ điều kiện khởi kiện”. Do vậy TAND quận 8 phải trả lại đơn khởi kiện. Trong trường hợp tòa án đã thụ lý giải quyết thì phải ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 192 BLTTDS. Do đó việc TAND quận 8 mở phiên tòa xét xử và chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm tố tụng. Luật sư CAO QUANG THUẦN, Đoàn Luật sư TP.HCM