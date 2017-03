Bị dụ giao cấu có thai, không buộc bị cáo bồi thường

Sau khi nghị án, tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung những chứng cứ quan trọng khác không thể bổ sung tại phiên tòa, làm rõ các lời khai còn mâu thuẫn… Theo tòa, vụ án có căn cứ cho rằng bị cáo phạm tội khác.

Trước đó, đại diện VKS đã đề nghị phạt bị cáo Sơn 3-4 năm tù, bị cáo Bạo 2-3 năm tù. Theo Viện, bị cáo Sơn đã nhiều lần dụ dỗ em HTTL (dưới 16 tuổi, làm nghề bán vé số) quan hệ tình dục. Đầu năm 2012, em L. cũng có quan hệ tình dục với Bạo. Kết quả giám định ADN mới nhất xác định Bạo là cha của đứa con do L. sinh ra.

Tại tòa, luật sư Huỳnh Phước Hiệp (bào chữa cho bị cáo Sơn) tiếp tục yêu cầu cơ quan tố tụng đưa ông C. (nguyên lãnh đạo VKSND huyện An Phú) tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vì bị hại L. có lời khai liên quan đến ông C.

Lạ một điều, phía bị hại L. khẳng định bị hại có giao cấu với bị cáo Sơn và yêu cầu bị cáo này bồi thường nhưng lại không yêu cầu bị cáo Bạo (được xác định là cha của cháu bé do L. sinh ra) bồi thường.