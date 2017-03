Bị oan vì... ôm người đánh mình

Nỗi đau 14 tháng giam oan… Sau nhiều cuộc điện thoại, nhiều lần hẹn, tôi mới gặp được Nguyễn Thanh Tùng do anh luôn tất bật chở cơm đi giao tại nhà cho khách. Tùng làm thuê cho một quán cơm với tiền công 100.000 đồng/ngày. Tùng kể: “Đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao mình bị bắt giam. Ngay khi mới xảy ra, lúc công an xã đưa về trụ sở làm việc, tôi đã nói tôi không đánh ai hết, tôi chỉ theo bạn đi chơi. Tôi đã đi bộ đội, từng được rèn luyện trong quân ngũ nên rất ít khi xích mích với người khác. Suốt 14 tháng một ngày bị giam, tôi đau đớn lắm! Trong thời gian bị giam ấy, họ chỉ hỏi cung tôi một, hai lần nên tôi cũng không có dịp để trình bày hết cho họ hiểu sự oan ức của mình. Trước khi tòa xử, họ bảo tôi cứ nhận tội theo như cáo trạng thì sẽ được xử nhẹ, xử án treo. Nhưng tôi không thể nhận vì thật sự tôi không phạm tội”. Ông Nguyễn Văn Thông, cha của Tùng, thì uất nghẹn: “Sau khi xảy ra vụ đánh nhau giữa những thanh niên đó, tôi nhiều lần nói chuyện riêng với cháu Tùng. Tôi nhỏ to khuyên nhủ nó, bảo sự việc xảy ra như thế nào, con cứ kể lại hết sức trung thực với ba. Có sao thì mình cứ khai thành thật để họ xem xét. Con tôi luôn khẳng định nó không đánh người khác. Nó chỉ vật ngã người đánh nó rồi bỏ chạy. Tôi không bênh con mình nhưng tôi tin con tôi vì từ nhỏ đến giờ nó chưa một lần tham gia đánh nhau với bất cứ ai”. Ông Thông kể khi Tùng bị bắt giam, mẹ ông đau buồn nên đổ bệnh. Ngày bà bị bệnh nặng, Tùng đã bị tạm giam sáu tháng. Ông xin bảo lãnh cho Tùng tại ngoại để mẹ ông bớt u sầu nhưng vẫn không được. “Ngày mẹ tôi mất, tôi xin cho Tùng về chịu tang bà nhưng vẫn bị từ chối. Nó đi bộ đội về, chưa kịp học nghề theo ý muốn thì xảy ra chuyện này. Chỉ vì người ta làm ẩu mà tương lai con tôi bị dở dang hết mấy năm trời…” - ông Thông rớm nước mắt./. * Qua tìm hiểu vụ án bước đầu, chúng tôi nhận thấy trường hợp Nguyễn Thanh Tùng có dấu hiệu bị oan. Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên sẽ theo dõi chặt chẽ, kịp thời việc giải quyết vụ án trên, nhất là trường hợp anh thanh niên này. Một lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên