Bị phạt tù chung thân vì bỏ 5 kg ma túy trong bịch trà

Theo hồ sơ, Thảo từng sang Lào chơi và quen người đàn ông mang quốc tịch Lào tên là Nhông.

Sau khi Thảo về quê, Nhông liên lạc qua điện thoại bảo Thảo tìm mối mua hàng đá, Nhông cung cấp nguồn "hàng" cho. Thảo đồng ý và tìm được người mua "hàng", Thảo chuyển cho Nhông 40.000 USD để mua 5 kg ma túy đá.

Ngày 6-1, Thảo đưa cho Trang 3 triệu đồng làm lộ phí đi nhận ma túy đá. Tuy nhiên, Nhông không giao hàng như kế hoạch thỏa thuận trước vì sợ bị lộ.

Chiều tối 11-1, Thảo và Trang thuê taxi đến huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) để nhận ma túy.



Thảo (phải) và Trang tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo chỉ đạo của Thảo, Trang đi taxi đến địa điểm đã hẹn, nhận một ba lô chứa gần 5 kg ma túy đá từ hai đàn em của Nhông. Thảo và Trang bỏ số ma túy trên trong bịch trà Tết để ngụy trang, qua mặt công an.



Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Thảo và Trang về đến cầu Bến Thủy 2 (nối quốc lộ 1A bắc qua sông Lam, Nghệ An và Hà Tĩnh) thì bị lực lượng Công an TP Vinh phát hiện và bắt giữ. Cơ quan công an xác định số lượng ma túy đá mà Thảo và Trang tham gia mua bán là 4.980 g.

Đứng trước vành móng ngựa, Thảo khai rằng trước khi đi buôn ma túy đá, Thảo đánh lô đề trúng 400 triệu đồng rồi rút tiền tiết kiệm từ trước tới nay, vay mượn thêm của bạn bè để buôn ma túy làm giàu thêm. Nếu buôn bán trót lọt 4.980 g, Thảo sẽ lãi 400 triệu đồng và chia cho Trang khoảng 50-70 triệu đồng. Còn Trang cho rằng không tham gia buôn bán ma túy với Thảo mà vì thương tình Thảo đi nhận hàng giúp thôi. Trang cũng quanh co chối tội.

Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt Thảo tử hình, Trang tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của hai bị cáo Thảo và Trang là đặc biệt nghiêm trọng, có bàn bạc, có tổ chức để mua bán số lượng tang vật ma túy lớn nên cần xử phạt nghiêm minh. Bị cáo Thảo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, ông nội và mẹ chồng có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.