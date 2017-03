Bị tố cáo tội đánh người, khám nhà ra... một ổ vũ khí

(PLO)-Ngày 3-3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt tạm giam Trần Anh Tuấn (43 tuổi, tự “Tuấn thủy”, trú phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi cướp tài sản.