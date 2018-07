Ngày 18-7, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo y án vụ án hành chính do Công ty TNHH Thương mại Á Việt (công ty Á Việt) kiện Cục trưởng cục thuế TPHCM.

Theo hồ sơ, tháng 7-2005 công ty Á Việt có ký hợp đồng mua 3 lô hàng là giấy in báo cuộn của công ty Trường An. Sau đó, công ty này bán lại toàn bộ cho Báo Tuổi Trẻ và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) 5%. Ngày 25-4-2007, chi cục trưởng chi cục thuế quận Phú Nhuận ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với công ty Á Việt, đồng thời truy thu 709 triệu đồng tiền thuế.

Không đồng tình với việc truy thu, công ty Á Việt khiếu nại hai cấp quận, TP.HCM. Ngày 10-10-2007, Cục trưởng Cục thuế TP.HCM quyết định giữ nguyên quyết định của Chi cục trưởng Chi cục thuế quận Phú Nhuận.

Và Công ty Á Việt khởi kiện ra tòa yêu cầu hủy các quyết định của phía thuế... Vụ án ban đầu được thụ lý giải quyết tại TAND quận Phú Nhuận sau đó vì nhiều lý do tạm đình chỉ và cuối cùng là chuyển theo thẩm quyền lên TAND TP.HCM xử lý.

Ngày 16-2-2017, xử sơ thẩm TAND TP.HCM đã bác đơn kiện của công ty Á Việt. Sau đó, phía công ty Á Việt kháng cáo bản án.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, đại diện công ty Á Việt cho rằng việc mua 3 lô giấy mua của công ty Trường An là đúng theo quy định của pháp luật, có ký hợp đồng mua bán, phiếu thu chi, thanh lý hợp đồng và có giao hàng tại kho hàng tại kho hàng quận Gò Vấp khi công ty Á Việt bán lô hàng lại cho báo Tuổi Trẻ. Ngoài ra công ty Trường An cũng xuất hóa đơn VAT cho công ty Á Việt khi kết thúc hợp đồng và các hóa đơn đều hoàn toàn hợp pháp, đúng quy định. Vì vậy công ty Á Việt không đồng tình với việc loại trừ VAT mà cơ quan thuế đã thực hiện. Và đại diện công ty đề nghị HĐXX hủy quyết định hành chính của chi cục thuế quận Phú Nhuận.

Còn đại diện thuế cho rằng, ngày 11-10-2005, Cục thuế tỉnh Bình Phước có công văn cho biết công ty Trường An có hành vi mua bán hóa đơn và đã bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy đề nghị các cục thuế tỉnh, thành không cho khấu trừ thuế, không cho tính vào chi phí các hóa đơn do công ty Trường An xuất bán. Đại diện thuế cũng cho rằng 3 hóa đơn VAT của công ty Trường An xuất bán cho công ty Á Việt được cục thuế tỉnh Bình Phước và công ty tỉnh Bình Phước xác định là hóa đơn khống, tức công ty Trường An được thành lập để mua bán hóa đơn bất hợp pháp, mặc khác các hóa đơn này có chữ ký giả mạo…

HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo của công ty Á Việt, chấp nhận các quyết định truy thu 709 triệu đồng tiền thuế từ công ty Á Việt trong việc bán 3 lô giấy cho báo Tuổi Trẻ.

Sau khi tuyên án, đại diện công ty Á Việt cho biết sẽ kiến nghị giám đốc thẩm vụ án kéo dài nhiều năm này để được xem xét lại...