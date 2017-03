Bị truy tố, trưởng phòng Tn&MT liên tục kêu oan

Tuy nhiên các cán bộ này cho rằng mình làm đúng quy định pháp luật, bị oan.

Ngày 4-10, tin từ lãnh đạo VKSND Tối cao cho biết TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành các thủ tục liên quan để đưa vụ án liên quan đến nhiều cán bộ tỉnh này ra xét xử. Trước đó VKSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố ra TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bốn bị can là lãnh đạo của Công ty Địa ốc An Khang (TP Vũng Tàu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can bị truy tố gồm: bà Ngô Thị Minh Phượng (nguyên chủ tịch HĐQT), Đỗ Thùy Linh (con bà Phượng, nguyên tổng giám đốc), Vương Quốc Hải (nguyên phó tổng giám đốc) và Trần Quý Dương (nguyên thành viên HĐQT).

Cùng vụ án trên, hai bị can Vũ Quốc Tuấn (nguyên trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Vũng Tàu) và Nguyễn Trung Quốc (nguyên cán bộ Phòng TN&MT TP Vũng Tàu) bị truy tố về tội danh cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Cáo trạng VKSND Tối cao cho rằng: từ năm 2008, Công ty An Khang chưa có quỹ đất nhưng làm tờ trình lên UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xin thực hiện dự án xây dựng nhà để UBND có chủ trương chấp thuận cho phép lập dự án xây nhà để bán. Sau khi có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của UBND TP Vũng Tàu vào năm 2010, dù chưa xác lập được quyền sử dụng đất xây dựng nhà trong dự án nhưng công ty vẫn huy động vốn của hàng trăm người trong dự án trung tâm thương mại và khu nhà ở cao cấp (Metropolitan) tại đường 51B, phường 11, TP Vũng Tàu.

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định từ tháng 12-2012 đến tháng 12-2013, Công ty An Khang đã ký 316 hợp đồng góp vốn trái quy định, chiếm đoạt hơn 400 tỉ đồng của 289 người.

Cáo trạng cũng quy buộc, bị can Tuấn với vai trò là trưởng phòng tài nguyên đã giúp sức cho Phượng, ký các quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất ở trái pháp luật tại dự án Metropolitan gây thất thoát cho Nhà nước hàng chục tỉ đồng.

Do giá đất giữa năm 2010 và 2011 chênh lệch nhau lớn nên đầu tháng 12-2010, bà Phượng nhờ những cán bộ có chức năng làm nhanh các thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở để kịp tính giá đất của năm 2010.

Cáo trạng nêu: Dù các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty An Khang không hợp lệ như không được công chứng, người nộp không phải là chủ sử dụng đất, không được ủy quyền... nhưng ông Tuấn và ông Quốc vẫn đề xuất cho lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu ký duyệt.

Liên quan đến vụ án này, các cơ quan tố tụng cũng xác định các ông Phan Hòa Bình (58 tuổi, phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, nguyên chủ tịch UBND TP Vũng Tàu), Trương Văn Trí (52 tuổi, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nguyên phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu) đã có hành vi chỉ đạo Vũ Quốc Tuấn trong việc hoàn tất các thủ tục để ký ban hành 40 quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định.

Sau khi kết thúc điều tra vụ án, do không còn thời gian để tiến hành điều tra nên cơ quan công an đã có quyết định tách hành vi sai phạm của hai ông Bình và ông Trí để xử lý sau. Ngày 29-6, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án và bị can đối với hai ông này và cho tại ngoại để điều tra.

Ngày 4-10, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Vũ Quốc Tuấn - nguyên trưởng Phòng TN&MT TP Vũng Tàu một mực khẳng định bị truy tố oan sai: "Tôi đã gửi đơn lên các cơ quan Trung ương kêu oan tới sáu lần rồi. Kết luận điều tra cho rằng tôi gây thiệt hại tuy nhiên cáo trạng lại không chứng minh được thiệt hại mà chỉ nêu lên số tiền chênh lệch tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên do diện tích đất của dự án người dân chưa đóng tiền chuyển mục đích và dự án cũng chưa chuyển mục đích sử dụng nên tôi không hề gây thiệt hại cho ngân sách.



PV báo Pháp Luật TP.HCM cũng liên hệ với hai ông Phan Hòa Bình (phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, nguyên chủ tịch UBND TP Vũng Tàu) và ông Trương Văn Trí (chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nguyên phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu) để nắm thêm vụ việc, tuy nhiên cả hai ông Bình, Trí cho biết đang chờ cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nên không trả lời về vụ án.