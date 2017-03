Bị từ chối tình cảm, thanh niên giết người rồi tự vẫn

Theo hồ sơ, Vũ và TTTM cùng tạm trú tại nhà trọ ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời gian ở trọ, Vũ có tình cảm với M. nhưng không được đáp lại. Bị từ chối tình cảm và thấy M. thường xuyên nói chuyện qua điện thoại với người khác nên Vũ ghen tức.



Bị cáo Vũ tại phiên xử.

Tối 22-12-2014, Vũ đi uống rượu về và thấy M. một mình trong phòng nên vào nói chuyện rồi bất ngờ ôm hôn, bị M. cự tuyệt nên Vũ bỏ về phòng. Lúc này anh họ của M. gần đó đến mượn mũ bảo hiểm. Thấy M. ngồi khóc, anh họ hỏi thì M. nói: “Anh Vũ làm bậy với em”. Lúc này anh họ kêu M. lên xe để chở đến nhà bà con gần đó nói rõ sự tình. M. vừa ngồi lên xe thì Vũ chạy ra nắm tay M. kéo vào phòng trọ. Anh trai can ngăn thì Vũ dọa: “Mày mà can ngăn thì tao đâm M. trước, rồi đâm mày luôn!”. Nghe vậy, anh này bảo M. xuống xe, sau đó báo cho chủ nhà trọ gọi Công an phường Bình Chuẩn đến can thiệp.

Sau khi kéo M. vào phòng, Vũ chốt cửa lại. Khi M. định mở cửa chạy thì Vũ ôm vật xuống nền rồi đến kệ bếp lấy dao xông vào đè lên người M. và nói: “Hôm nay tao và mày cùng chết!”. Sau đó, Vũ cầm dao đâm nhiều nhát vào người M. đến ngất xỉu. Tưởng M. đã chết, Vũ dùng dao đâm một nhát vào vùng cổ để tự vẫn. Lúc này công an đến phá cửa phòng trọ bắt giữ Vũ và M. được mọi người đưa đi cấp cứu, bị thương tích 11%.