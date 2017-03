Bị tù vì thực thi công vụ ‘quá tay’

Chiều 4-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng (công an viên xã Tân Nhựt, Bình Chánh), Nguyễn Lâm Quốc Cường và Nguyễn Thanh Lợi (dân quân ấp 6) mỗi bị cáo hai năm tù về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ.

HĐXX nhận định lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ... đủ cơ sở để kết luận cả ba bị cáo có hành vi phạm tội. Tuy nhiên, các bị cáo có nhân thân tốt, ăn năn hối cải cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ khác nên xem xét xử phạt như trên.

Theo hồ sơ, tối 17-8-2014, nhận được tin báo một người đang chạy xe máy thì bị một thanh niên cởi trần cầm thanh sắt đứng chặn giữa đường kêu dừng xe, bốn dân quân ấp 6, xã Tân Nhựt đến hiện trường thì bị người thanh niên này dùng cây sắt rượt đánh. Trong khi hai bên đang giằng co, Cường vội chạy về Công an xã Tân Nhựt báo cáo lại sự việc cho Hoàng. Sau đó Cường cùng Hoàng và một công an xã khác đến hiện trường.





Tại phiên tòa, các bị cáo đều né tránh ống kính phóng viên. Ảnh: HY

Khi thấy một dân quân đánh nhau với người thanh niên, Hoàng can ngăn nhưng cả hai người không chấp hành. Hoàng lấy súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên, tuy nhiên hai bên vẫn không dừng lại. Trong lúc xô xát, người thanh niên lùi về phía sau, vấp phải ụ cát và té ngửa. Hoàng, Cường và Lợi xông đến khống chế.

Hoàng lật úp người và bẻ tay trái còn Lợi bẻ tay phải của người thanh niên ra sau lưng. Cường thì dùng gậy dân phòng đánh người này. Khoảng mấy phút sau, Hoàng kiểm tra thấy nạn nhân bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng người này đã chết trước khi nhập viện.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận có hành vi khống chế người bị hại nhưng cho rằng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến chết người. Trả lời chủ tọa, bị cáo Hoàng thừa nhận do không được trang bị kỹ năng nghiệp vụ trong việc khống chế mới dẫn đến hậu quả như trên.

Đại diện VKS nhấn mạnh ngoài việc khống chế nạn nhân khi thi hành công vụ thì khi xảy ra việc bất ngờ, các bị cáo còn phải có trách nhiệm cấp cứu. Lỗi ở đây là các bị cáo đã khống chế quá tay... Đại diện VKS đề nghị HĐXX phạt các bị cáo từ hai đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng đề nghị này là quá nhẹ.

Nói lời sau cùng, ba bị cáo đều gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Bị cáo Cường (vừa tốt nghiệp đại học) nói trong nước mắt: “Do chưa có nghiệp vụ nên đã để xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Bản thân luôn cố gắng học tập và làm việc theo pháp luật, có được bằng khen, giấy khen. Nhà có ba mẹ lớn tuổi, bà ngoại và em mới vào đại học nên mong được xử nhẹ...”.

Sau khi nghị án, HĐXX đã không chấp nhận đề nghị của đại diện VKS, tuyên mỗi bị cáo hai năm tù giam.