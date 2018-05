Lúc đó tòa quyết định cho anh C. trực tiếp nuôi dưỡng cháu M. (tám tuổi, con chung của anh chị), chị cấp dưỡng mỗi tháng 1 triệu đồng đến khi cháu M. 18 tuổi.



Theo chị N., hiện cháu M. học lớp 2 và đang ở chung nhà với bà nội. Tình hình học tập của cháu ngày một sa sút, một số môn học chưa đạt yêu cầu. Trong khi đó, anh C. suốt ngày đi làm thuê rày đây mai đó, không có thời gian trực tiếp nuôi dạy con, mọi việc đều do bà nội cháu chăm lo. Bà nội của cháu cũng đã lớn tuổi nên việc chăm sóc, giáo dục đang gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, nhiều lần chị đến thăm con đều bị bà nội của cháu cản trở. Trong khi đó, chị đang có công việc ổn định, thu nhập mỗi tháng hơn 5 triệu đồng, đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con tốt hơn anh C. Vì vậy chị yêu cầu được trực tiếp nuôi con và không yêu cầu anh C. cấp dưỡng.

Anh C. không đồng ý, nói chị N. đòi nuôi con nhưng thật sự không quan tâm chăm sóc con. Về phần anh, tuy không có công việc ổn định nhưng anh vẫn luôn đảm bảo chăm lo cho con tốt hơn chị N.

Xử sơ thẩm mới đây, TAND huyện Giồng Trôm nhận định theo giấy xác nhận của công ty may nơi chị N. làm việc thì mức lương của chị là hơn 5 triệu đồng. Trong khi đó, anh C. thừa nhận bản thân là lao động tự do, ai thuê đâu làm đó, thu nhập không ổn định.

Trong phiếu đánh giá học tập, rèn luyện của cháu M. có nội dung môn toán cháu 4 điểm, bị đánh giá là chưa hoàn thành môn học. Phiếu đánh giá này có chữ ký của cô chủ nhiệm và có xác nhận của ban giám hiệu nhà trường. Điều này cho thấy việc học tập của cháu M. chưa được đảm bảo.

Tại lần hòa giải trước đây, anh C. thừa nhận mọi sinh hoạt của cháu M. do mẹ của anh chăm lo. Anh C. cũng thừa nhận mẹ của anh đã hơn 60 tuổi. Hơn nữa tại giấy khám sức khỏe của cháu M. mới đây, cơ quan y tế xác định cháu phải cần lưu ý về điều trị viêm da, vệ sinh thân thể và tăng cường chăm sóc dinh dưỡng. Ngoài ra, cháu M. cũng đồng ý về ở với mẹ.

Từ các phân tích trên, tòa xác định các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con của anh C. đều không đảm bảo cho sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của cháu M. Việc chị N. căn cứ vào kết quả học tập, tình trạng sức khỏe của cháu M. và điều kiện nuôi con của anh C. để yêu cầu anh C. giao cháu lại cho chị nuôi dưỡng là có căn cứ để chấp nhận.