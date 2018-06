Bị tuyên tử hình rồi kêu oan xin được xử kín phúc thẩm để khai

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với hai bị cáo Nguyễn Thế Hà (55 tuổi) và Lê Doãn Chính (33 tuổi, cùng trú huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Trước đó, ngày 14-6-2017, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với Hà và Chính về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Hà còn bị phạt hai năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt Hà phải chịu là tử hình cho hai tội danh trên.



Bốn bị cáo Nguyễn Thế Hà, Lê Doãn Chính, Nguyễn Ngọc Thục, Dương Thị Bé Lan tại phiên tòa sơ thẩm.

Đồng thời, tòa tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thục (46 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) 12 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Dương Thị Bé Lan (vợ của Chính, trú huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) ba năm sáu tháng tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.



Trong vụ án này, “trùm” Trần Thanh Giang (trú Nghệ An) đã tử vong vào ngày 23-9-2014 khi đang bị tạm giam nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã đình chỉ điều tra đối với bị can Giang.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Hà và Chính đã có đơn kháng cáo kêu oan lên TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Tại phiên tòa phúc thẩm (xét xử ngày 31-5), bị cáo Chính cũng một mực kêu oan và cho rằng bản thân không biết trong ba lô chứa ma túy.

Bị cáo Hà thì cho rằng khi “trùm” Giang bị bắt, do thù ghét nên Giang đã khai ra Hà nhằm kéo Hà vào đường dây ma túy này. Hà cũng khai thêm về nguồn gốc số ma túy được thu giữ tại nhà Hà (1,19 g heroin và 2,85 g ma túy đá) và đề nghị được xử kín để khai thêm một số tình tiết liên quan đến vụ án.

HĐXX phúc thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa để bị cáo Hà viết lời khai bổ sung và sẽ xét xử vào thời gian sau.

Như đã đưa tin, theo hồ sơ, tháng 9-2013, "trùm ma túy" Giang đến nhà Hà bàn việc thiết lập đường dây mua bán ma túy để làm giàu. Hà sẽ móc nối với các đối tượng người Lào mua ma túy về Việt Nam rồi bán lại cho Giang để Giang thuê Chính mang vào TP.HCM tiêu thụ. Hà đồng ý với các phương án trên và bảo Giang chuẩn bị sẵn tiền, lúc nào có “hàng” thì đưa tiền đến.

Chiều tối 2-12-2013, Công an tỉnh Nghệ An bắt vợ chồng Chính, Lan vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào TP.HCM. Chính khai mang thuê 10 bánh heroin và 2 kg ma túy đá cho Giang với giá tiền công 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đi đến thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) do nghi ngờ công an theo dõi nên Chính đã vứt ba lô đựng số ma túy trên.

Thục là người nhặt được ba lô chứa heroin nhưng lại đem đi cất giấu mà không trình báo với cơ quan chức năng. Từ lời khai của Chính, công an bắt Giang.

Kết luận của cáo trạng cho thấy Hà, Giang, Chính đã ba lần mua bán 10 bánh heroin (trọng lượng hơn 3,4 kg) và bốn gói ma túy tổng hợp (Methamphetamine) trọng lượng 3.946,72 g. Lan và Thục tham gia vận chuyển, tàng trữ 10 bánh heroin (hơn 3,4 kg) và hai gói Methamphetamine (trọng lượng 1.973 g). Ngoài ra, Hà còn có hành vi tàng trữ 1,19 g heroin và 2,85 g Methamphetamine.