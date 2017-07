Bịa đặt tin máy bay rơi, bị xử tội gì?

Liên quan đến vụ tung tin “máy bay bị rơi tại Nội Bài” trên Facebook, ông Nguyễn Huy Dương, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bác bỏ điều này và cho biết đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Đơn vị sẽ trình báo và phối hợp cùng cơ quan công an tìm ra người tung tin, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi với hành vi bịa đặt như trên, người tung tin sẽ bị xử lý như thế nào?



Tài khoản Facebook Phạm Thị Mùi tung tin máy bay bị rơi. Ảnh chụp màn hình

LS Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LS Hà Nội) cho rằng hành vi này nhẹ thì bị xử lý hành chính, nếu nghiêm trọng thì thậm chí sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, an ninh hàng không là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành hàng không dân dụng Việt Nam. An ninh hàng không đã được đặt trong tổng thể hệ thống an ninh quốc gia.

Hành vi đưa thông tin thất thiệt lên mạng xã hội về “sự cố máy bay rơi” là trái pháp luật. Về nguyên tắc, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, khi xem xét đến hành vi phạm tội cần phải đánh giá tính chất mức độ, động cơ, mục đích của người thực hiện để xử lý đúng người đúng tội.

Nếu hành vi của đối tượng nhằm “câu like”, tăng số lượng người truy cập trang cá nhân của mình, … thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, quy định tại Điều 226 BLHS (có mức phạt tối đa đến 7 năm tù tùy mức độ vi phạm).

Nghị định số 174/2013 quy định phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 20-7, mạng xã hội Facebook xuất hiện một loạt hình ảnh về sự việc được cho là máy bay bị rơi tại Nội Bài (Hà Nội). Tài khoản Facebook mang tên Phạm Thị Mùi đăng tải nhiều bức ảnh kèm theo nội dung “Mưa to quá máy bay rơi luôn… thật là kinh khủng. Nội Bài nè…”.

Thông tin này nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ, nhiều người tỏ ra khá hoang mang, đồng thời nghi ngờ về độ xác thực.

Thông tin về vụ việc, đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phủ nhận tin đồn trên.