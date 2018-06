Bình Định: Xử vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 28-6, TAND tỉnh Bình Định quyết định hoãn phiên tòa xử vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại xã An Hưng, huyện An Lão (Bình Định). Lý do hoãn là vắng nhiều người có quyền, nghĩa vụ liên quan, nhân chứng, người bào chữa cho bị cáo đầu vụ.

Trong vụ án trên, VKSND tỉnh Bình Định truy tố chín bị cáo. Trong đó, bị cáo được xác định chủ mưu trong vụ án là Lê Văn Thiệt (56 tuổi), nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư- kinh doanh tổng hợp Thương Thảo. Các bị cáo còn lại, gồm Nguyễn Văn Ri, đội trưởng đội xe máy Công ty Thương Thảo; Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ, Nguyễn Nguyên Thực, Phan Dễ (cùng ngụ huyện Hoài Nhơn, Bình Định).



Các bị cáo tại phiên tòa ngày 28-6

Cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Định công bố tại phiên tòa xác định: tháng 7-2017, Lê Văn Thiệt, tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư- kinh doanh tổng hợp Thương Thảo giao Nguyễn Văn Ri, đội trưởng đội xe máy của Công ty Thương Thảo tổ chức phá rừng tại tiểu khu 1 thuộc xã An Hưng, huyện An Lão để trồng keo cho doanh nghiệp.

Ri thuê nhân công phá khu rừng với tổng diện tích hơn 37 ha, gây thiệt hại 2.868 m3 gỗ. Lê Văn Thiệt tổ chức mở đường, lập lán trại nhân công, huy động nhiều phương tiện, thiết bị triệt hạ, phát dọn rừng. Sau đó, dùng xe vận chuyển số gỗ lớn về kho của Công ty Phương Thảo. Cùng thời điểm, nhiều người ở huyện Hoài Nhơn thuê người phát dọn rừng, trực tiếp phá rừng tại xã An Hưng với tổng diện tích 27 ha, gây thiệt hại hơn 2.650 m3 gỗ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xác định đây là vụ phá rừng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh này. Liên quan đến vụ phá rừng trên, cuối năm 2017, UBND tỉnh Bình Định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão; Đỗ Tùng Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện. Ngoài ra, có 10 cán bộ kiểm lâm, kiểm lâm viên, cán bộ xã cũng bị kỷ luật do liên quan đến trách nhiệm để xảy ra vụ phá rừng trên.