Bình Phước: Điều tra vụ cháy nhà thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh

(PLO)- Chiều 20-11, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà thuốc BV Đa khoa tỉnh Bình Phước. Theo Công an tỉnh Bình Phước, nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do chập điện.