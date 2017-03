Bình Phước: Kỷ luật nguyên viện phó VKS và kiểm sát viên làm oan sai

Theo đó, áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Hà Văn Hiến - phó trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự VKSND tỉnh (nguyên phó viện trưởng VKSND huyện Bù Gia Mập) và ông Ngô Văn Phương - kiểm sát viên VKSND huyện Phú Riềng (nguyên là kiểm sát viên VKSND huyện Bù Gia Mập).

Lý do khi còn là phó viện trưởng VKSND huyện Bù Gia Mập, trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án bà Trần Thị Búp (ngụ xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập), ông Hiến đã thực hiện trái quy trình, vi phạm quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát.

Ông Hiến thấy đây là vụ án khó, phức tạp nhưng không hỏi ý kiến cấp trên mà tự ý phê chuẩn lệnh bắt bà Búp sau đó mới báo cáo.

Ông Phương bị kỷ luật do được phân công trực tiếp kiểm sát vụ án bà Búp đã dẫn đến oan sai. Ông Xuân thông tin thêm về việc kỷ luật hai cán bộ trên: “Hai cán bộ trên sau sai phạm đã chuyển sang công tác khác, việc kỷ luật này nhằm chấn chỉnh cán bộ của ngành trong việc thận trọng áp dụng pháp luật”.



Bà Búp suy kiệt sức khỏe khi được tại ngoại vào chiều 18- 3-2015 sau khi báo Pháp Luật TP.HCM có loạt bài phản ánh. Ảnh: N.Đức

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trước đó Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định đình chỉ bị can đối với bà Búp - nhân vật mà báo Pháp Luật TP.HCM ngày 16, 17, 18-3 liên tiếp có bài phản ánh vụ “Điều tra viên sốt sắng gọi người nhà bị can trả nợ”. Theo đó, bà Búp bị Công an huyện Bù Gia Mập khởi tố vào tháng 2-2015 về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” -bà liên tục kêu oan.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8-2014, bà Búp làm ăn với bà B. Trong quá trình kinh doanh, bà B. mượn của bà Búp hơn 4 tỉ đồng. Sau nhiều lần trả, đến ngày 30-1-2015, bà B. còn nợ bà Búp tổng cộng 1 tỉ 85 triệu đồng. Đến ngày 1-2-2015, bà Búp mua của bà B. hai container hạt điều trị giá hơn 1,6 tỉ đồng. Sau khi nhận hạt điều, bà Búp thanh toán và còn nợ lại bà B. 886 triệu đồng. Lấy lý do bà B. còn nợ mình 1 tỉ 85 triệu đồng, bà Búp cấn tiền để trừ bớt nợ. Sau đó giữa bà Búp và bà B. nhiều lần gặp gỡ để thống nhất nợ nần nhưng hai bên không thỏa thuận được nên bà B. dọa tố cáo sự việc lên công an.

Chiều 12-2-2015 (ngày 24 tết), cơ quan điều tra Công an huyện Bù Gia Mập bắt tạm giam bà Búp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quá trình bà Búp bị bắt giam có cán bộ điều tra “gợi ý” bà Búp trả nợ…

Sau bảy tháng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước kết luận hành vi của bà không cấu thành tội phạm nên đã quyết định đình chỉ bị can đối với bà.

Liên quan đế vụ án trên, các cán bộ liên quan đang được công an tỉnh xem xét trách nhiệm. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đã điều động ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Công an huyện Bù Gia Mập - người ra quyết định bắt khẩn cấp bà Búp sang làm nhiệm vụ khác.