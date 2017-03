Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án Phạm Công Danh

Tin từ Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc sớm kết thúc điều tra vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm, ngày 20-11-2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đã có Bản kết luận điều tra số 85/C46(P10).





Theo đó, liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 50 bị can về ba tội danh: “Cố ý làm trái…” Điều 165 BLHS; tội “Vi phạm quy định về cho vay…” Điều 179 BLHS và “Thiếu trách nhiệm…” Điều 285 BLHS.

Trong đó, 14 bị can bị khởi tố về hai tội danh (“Cố ý làm trái…” Điều 165 BLHS và tội “Vi phạm quy định về cho vay…” Điều 179 BLHS); 33 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay…” Điều 179 BLHS; 27 bị can về tội “Cố ý làm trái…” Điều 165 BLHS; khởi tố bốn bị can về tội “ Thiếu trách nhiệm…” Điều 285 BLHS.

Liên quan đến vụ đại án này, vào ngày 5-3-2015, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát đi thông điệp quyết định mua toàn bộ cổ phần và chuyển đổi Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Xây dựng Việt Nam (VNCB) thành Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên (TNHH MTV) Xây dựng Việt Nam. Giá mua lại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam là 0 đồng/cổ phần.

Trước đó, ngày 29-7-2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với các ông: Phạm Công Danh, sinh ngày 10-10-1965, tại Quảng Ngãi, chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; Phan Thành Mai, sinh ngày 20-6-1971 tại Nghệ An, nguyên thành viên HĐQT, tổng giám đốc và Mai Hữu Khương, sinh năm 1983, tại TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT, phụ trách Tài chính.

Trong đó, ông Danh và ông Mai cũng đồng thời là chủ tịch và tổng giám đốc VNCB. Riêng ông Phan Thành Mai từng đảm nhận chức vụ tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, phó tổng giám đốc của Ngân hàng Đại Tín (TrustBank).

Thời điểm bị bắt, các bị can này bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 BLHS xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh.